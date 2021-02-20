الهريسة بالطعم الاصلى مثل المحلات الجاهزة بالظبط ألذ وأسهل من البسبوسة والطعم رهيب

طريقة عمل الهريسة الدمياطي مثل المحلات تعتبر الهريسة من أشهى أنواع الحلويات الشعبية والشرقية حيث يوجد الكثير من الأشخاص محبين تناول الحلويات بكافة أنواعها ولكنهم يفضلون تناول الهريسة لمذاقة الشهي واللذيذ، كما يتم تحضيرها في شهر رمضان والأعياد والمناسبات السعيدة وتكون أفضل ما يتم تقديمه لضيوفكم مع كوب من الشاي الساخن أو العصير الطازج. طريقة عمل الهريسة الدمياطي مثل المحلات تشتهر محافظة دمياط بصناعة الحلويات اللذيذة والشهية ويقصدها كثير من الأشخاص بمحافظات مختلفة لتناول أشهى وألذ هريسة يتم تحضيرها كالآتي: المقادير: 2 كوب سميد ناعم.

2 ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

3/1 كوب حليب.

1 كوب جوز هند.

1 كوب بندق مجروش.

1 كوب زبدة مذابة.

4/1 كوب سكر. مقادير القطر: 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 كوب سكر.

2/1 كوب سكر. طريقة التحضير: يفضل أن تقومين بتحضير القطر في البداية عن طريق وضع السكر والماء مع بعضهم في قدر على النار.

وعندما يذوب السكر يتم إضافة عصير الليمون وحركي المكونات معاً حتى يتكون لديك خليط ثقيل القوام قليلاً ضعيه في الثلاجة لعدة دقائق ويصبح بارد.

بعد أن يكون باللون الأصفر الذهبي ارفعيه من على النار.

قومي بتحميص السميد الناعم على النار الهادئة وعندما يصبح السميد باللون الذهبي ومن ثم يرفع من على النار ويترك جانباً.

ضعي فوق السميد الزبدة المذابة والحليب واخلطي جيداً كما لو كنتي تقومي بالعجن، بعدها يتم إضافة السكر وعسل الجلوكوز.

قلبي المكونات مع بعضها باستخدام الملعقة الخشبية كما يمكن أن يتم خلطها في الخلاط الكهربائي.

بعدها يضاف جوز الهند مع الخلط مرة ثانية حتى يصبح لديك عجينة متماسكة.

ثم احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت النباتي أو السمن المذاب وترص لهريسة بالصينة بطريقة جيدة باليدين بحيث أن تكون متساوية.

ضعي البندق المجروش فوق الهريسة واضغطي عليها حتى لا تلتصق تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك لمدة 15 دقيقة.

بعدها تخرج من الفرن وسكبي فوقها القطر وقدميها بالهناء والشفاء. تحديث جديد من جوجل ماب لحجز ركنة سيارة الوسوم

طريقة عمل الهريسة الدمياطي مثل المحلات تعتبر الهريسة من أشهى أنواع الحلويات الشعبية والشرقية حيث يوجد الكثير من الأشخاص محبين تناول الحلويات بكافة أنواعها ولكنهم يفضلون تناول الهريسة لمذاقة الشهي واللذيذ، كما يتم تحضيرها في شهر رمضان والأعياد والمناسبات السعيدة وتكون أفضل ما يتم تقديمه لضيوفكم مع كوب من الشاي الساخن أو العصير الطازج. طريقة عمل الهريسة الدمياطي مثل المحلات تشتهر محافظة دمياط بصناعة الحلويات اللذيذة والشهية ويقصدها كثير من الأشخاص بمحافظات مختلفة لتناول أشهى وألذ هريسة يتم تحضيرها كالآتي: المقادير: 2 كوب سميد ناعم.

2 ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

3/1 كوب حليب.

1 كوب جوز هند.

1 كوب بندق مجروش.

1 كوب زبدة مذابة.

4/1 كوب سكر. مقادير القطر: 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 كوب سكر.

2/1 كوب سكر. طريقة التحضير: يفضل أن تقومين بتحضير القطر في البداية عن طريق وضع السكر والماء مع بعضهم في قدر على النار.

وعندما يذوب السكر يتم إضافة عصير الليمون وحركي المكونات معاً حتى يتكون لديك خليط ثقيل القوام قليلاً ضعيه في الثلاجة لعدة دقائق ويصبح بارد.

بعد أن يكون باللون الأصفر الذهبي ارفعيه من على النار.

قومي بتحميص السميد الناعم على النار الهادئة وعندما يصبح السميد باللون الذهبي ومن ثم يرفع من على النار ويترك جانباً.

ضعي فوق السميد الزبدة المذابة والحليب واخلطي جيداً كما لو كنتي تقومي بالعجن، بعدها يتم إضافة السكر وعسل الجلوكوز.

قلبي المكونات مع بعضها باستخدام الملعقة الخشبية كما يمكن أن يتم خلطها في الخلاط الكهربائي.

بعدها يضاف جوز الهند مع الخلط مرة ثانية حتى يصبح لديك عجينة متماسكة.

ثم احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت النباتي أو السمن المذاب وترص لهريسة بالصينة بطريقة جيدة باليدين بحيث أن تكون متساوية.

ضعي البندق المجروش فوق الهريسة واضغطي عليها حتى لا تلتصق تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك لمدة 15 دقيقة.

بعدها تخرج من الفرن وسكبي فوقها القطر وقدميها بالهناء والشفاء. تحديث جديد من جوجل ماب لحجز ركنة سيارة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهريسة بالطعم الاصلى مثل المحلات الجاهزة بالظبط ألذ وأسهل من البسبوسة والطعم رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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