الكركم والفازلين وصفة العرايس لتبييض العانة والإبطين والجسم وجميع الاماكن الداكنة

الكركم والفازلين تبييض العانة والإبطين والجسم يوجد الكثير من الفتيات والسيدات يعانون من مشكلة اسمرار المنطقة الحساسة، مما تسبب لها الإحراج الكبير أمام زوجهم وبالتالي يبحثون عن طرق ووسائل تمكنهم من التخلص لهذه المشكلة المزعجة، وينصحهم الكثير بتطبيق بعض أنواع الكريمات العالمية باهظة الثمن لكونها فعالة على التفتيح المباشر لها، ولن يدركون ما تترك ورائه من آثار جانبية وتلف لخلايا الجلد على المدى البعيد، ويجعلهم لا يفضلون نهائياً تطبيقها على الجلد، على الرغم من وجود العديد من الطرق الطبيعية والخلطات الفعالة لتفتيح المنطقة الحساسة ومن أهمها خلطة الفازلين والكركم حيث أنها من أهم الخلطات المستخدمة للعناية بهذه المنطقة تعرفي عليها الآن.

يحملان المكونين العديد من الفوائد للبشرة ومن أهمها:

يساعد على تواحد لون البشرة والتخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة بالجسم.

يساعد على تقشير البشرة مما يساعد على زيادة نعومة البشرة والقضاء على خلايا الجلد الميت.

يساعد على تفتيح البشرة ويزيد من إشراقتها فور تطبيق الوصفة.

منتج رائع لتفتيح الأكواع والركبتين بطريقة فعالة وبوقت قصير.

يعمل على تفتيح المنطقة الحساسة وبين الفخذين وكذلك تحت الإبط.

وكذلك تحت الإبط. يقضي على غمقان حول الفم بدرجة كبيرة وبشكل ملحوظ من أول استخدام.

يساعد في صفاء وحيوية وبياض البشرة، ويحافظ على مرونة الجلد ومكافحة التجاعيد.

يساعد في التخلق من جفاف البشرة وتشققات الجلد.

نقوم بخلط ملعقتين من الكركم مع ملعقتين من الفازلين الطبي. يخلط المكونين معاً بشكل جيد حتى تمام التجانس. من الممكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون للحصول على أفضل النتائج. يتم تطبيق الخليط على المنطقة الحساسة بعد غلسها بالماء الدافئ لتفتيح المسام. تترك على البشرة ليلة كاملة أو مدة لا تقل عن 4 ساعات ومن ثم تشطف بالماء الفاتر ويتم تكرار الوصفة كل ليلة قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.