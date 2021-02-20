أخيرا أقوى كنز لتنعيم وترطيب الشعر الخشن وتطويله بسرعة خيالية وبجنون _الوصفة الصحيحة لفرد الشعر

وصفات تنعيم الشعر الجاف والخشن في البيت يعطي الشعر الخشن والجاف مظهر غير جمالي للفتيات والنساء بوجه عام، فليس الجميع يحب الشعر الخشن لذا يبحثون كثيراً عن طرق تجعلهم يتخلصون منه سريعاً ومن خلال هذا الموضوع نقوم بتقديم أفضل الحلول الآمنة على فروة رأسك وصحة شعرك، سوف نقدم لكم اليوم مجموعة من أفضل الوصفات الطبيعية المفيدة لشعرك.

تحتوي الوصفات الطبيعية على مجموعة رائعة من المعادن والفيتامينات التي تحسن من حالة البصيلات وتجعل الشعر ناعم ومفرود ورطب طول الوقت، تخلي عن البروتين والكرياتين واستخدمي الوصفات الطبيعية التالية:

البيض من المواد الغذائية الغنية بالبروتين والأحماض الدهنية التي تعمل على فرد الشعر الخشن، كذلك الزبادي تحتوي على حمض اللبنيك التي له دور قوي ومهم في معالجة تلف الشعر وتستخدم الوصفة كما يلي:

2 بيضة.

2/1 كوب زبادي.

2 ملعقة كبيرة زيت اللوز.

احضري وعاء عميق ضعي به البيض وابدئي في خفقه حتى يتكون لديك خليط رغوي.

ضيفي له باقي المكونات واخلطي المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

يتم تطبيق الخليط على فروة الرأس والشعر، غطي الرأس بقبعة الاستحمام البلاستيكية وتركيه لمدة 30 دقيقة.

بعد ثم يتم غسيل الشعر بالماء البارد والشامبو ويتم تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

تحتوي الوصفة على كثير من العناصر الغذائية ذات القيمة العالية التي تعوض الشعر كل ما يفقده من أحماض ومضادات أكسدة وغيرها من العناصر المهمة جداً للشعر وتستخدم كالتالي:

1 كوب مايونيز.

2 ملعقة صغيرة أفوكادو مهروسة.

في وعاء قومي بخلط المكونات مع بعضها.

ثم يتم وضع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف.

ثم يغطى الشعر بقبعة الاستحمام وتركه لمدة ساعة.

بعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.