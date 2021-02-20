طريقة عمل عيش البرجر الهش في المنزل بأبسط الطرق لست البيت

عيش البرجر من المخبوزات الشهية التى يسعى الجميع لتعلمها في المنزل، ويستخدم عيش البرجر في الوجبات السريعة، وبما أن يعشقه الكثير من الأطفال فهنا سوف نقدم طريقة عمله بسهولة حتى تستطيع ست البيت عمله في المنزل بطعم أحلى من المطاعم، ويمكن عمله بمكونات متوفرة وموجودة في كل منزل، وهنا سوف نتعرف على طريقة عمل عيش البرجر. مقادير عمل عيش البرجر مقادير عمل عيش البرجر يحتوي عيش البرجر على مقادير بسيطة ومتوفرة وهى كالآتي:- كيلو من الدقيق المنخول.

كوب وربع ماء دافئ.

كوب من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من الخل.

ربع كوب من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من لبن البودر.

كيس بيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر. لدهن الوش لدهن الوش سوف نقدم مكونات دهن الوش وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من اللبن. بيضة. كيس من الفانيليا. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وسريعة لعمل عيش البرجر في المنزل:- نحضر ربع كوب من الماء ونضع بها الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً، ونتركها تخمر في مكان دافئ. نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونضع بداخله الدقيق والبيكنج بودر والملح واللبن ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نضيف الخل والزيت والخميرة والزبادي ونعجن بإستخدام الأيدي وأنزل بالميه شوية شوية حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بتغطيتها ونتركها حتى تخمر في مكان دافئ. بعد مرور الوقت نقطع العجينة إلى قطع صغيرة مثل الليمونة الكبيرة على صينية مرشوشة بالدقيق، ونغطيها ونتركها لمدة عشر دقائق لترتاح. بعد ذلك نفرد العجينة مثل القرص وأدهن زيت وابطط التانية وأضعها فوق الثانية وأضعها فوق الصينية المدهونة بالزيت إلى أن تنتهى العجينة. اترك العجينة إلى أن تخمر وندهن بخليط دهن الوش وهو خلط اللبن والبيضة والفانيليا معاً بإستخدام فرشاة سيليكون ونرش عليه السمسم وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى أن تأخذ اللون الذهبي. وبهذا يكون العيش جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء. لماذا يوجد للمطر أكثر من رائحه "ستندهش" الوسوم

عيش البرجر من المخبوزات الشهية التى يسعى الجميع لتعلمها في المنزل، ويستخدم عيش البرجر في الوجبات السريعة، وبما أن يعشقه الكثير من الأطفال فهنا سوف نقدم طريقة عمله بسهولة حتى تستطيع ست البيت عمله في المنزل بطعم أحلى من المطاعم، ويمكن عمله بمكونات متوفرة وموجودة في كل منزل، وهنا سوف نتعرف على طريقة عمل عيش البرجر. مقادير عمل عيش البرجر مقادير عمل عيش البرجر يحتوي عيش البرجر على مقادير بسيطة ومتوفرة وهى كالآتي:- كيلو من الدقيق المنخول.

كوب وربع ماء دافئ.

كوب من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من الخل.

ربع كوب من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من لبن البودر.

كيس بيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر. لدهن الوش لدهن الوش سوف نقدم مكونات دهن الوش وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من اللبن. بيضة. كيس من الفانيليا. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وسريعة لعمل عيش البرجر في المنزل:- نحضر ربع كوب من الماء ونضع بها الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً، ونتركها تخمر في مكان دافئ. نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونضع بداخله الدقيق والبيكنج بودر والملح واللبن ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نضيف الخل والزيت والخميرة والزبادي ونعجن بإستخدام الأيدي وأنزل بالميه شوية شوية حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بتغطيتها ونتركها حتى تخمر في مكان دافئ. بعد مرور الوقت نقطع العجينة إلى قطع صغيرة مثل الليمونة الكبيرة على صينية مرشوشة بالدقيق، ونغطيها ونتركها لمدة عشر دقائق لترتاح. بعد ذلك نفرد العجينة مثل القرص وأدهن زيت وابطط التانية وأضعها فوق الثانية وأضعها فوق الصينية المدهونة بالزيت إلى أن تنتهى العجينة. اترك العجينة إلى أن تخمر وندهن بخليط دهن الوش وهو خلط اللبن والبيضة والفانيليا معاً بإستخدام فرشاة سيليكون ونرش عليه السمسم وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى أن تأخذ اللون الذهبي. وبهذا يكون العيش جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء. لماذا يوجد للمطر أكثر من رائحه "ستندهش"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عيش البرجر الهش في المنزل بأبسط الطرق لست البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.