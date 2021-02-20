طريقة عمل فطيرة التفاح ماكدونالدز بسهولة في البيت والطعم مذهل

طريقة عمل فطيرة التفاح ماكدونالدز ، تعد ماكدونالدز من أشهر مطاعم الوجبات السريعة في جميع أنحاء العالم وتتميز بجودة منتجاتها وصناعاتها إلي الوجبات ويدمنها كثير من الجماهير بمختلف الجنسيات والأعمار وتتميز ماكدونالدز بإعدادها إلي الفطائر التي تمتاز بطعمها الذي لا يقاوم ومنها فطيرة التفاح الشهيرة بالسكر وفي مقالنا سنتحدث عن طريقة عمل فطيرة التفاح بالسكر علي طريقة ماكدونالدز ب كل تفاصيلها وبطريقة سهلة وسريعة ومكونات متوفرة في منزلك .طريقة عمل فطيرة التفاح ماكدونالدز
تعتبر أكلات ماكدونالدز من أشهر الأكلات المطلوبة في طرق تحضيرها في المنزل وقد قدمنا سابقا طريقة عمل بطاطس فرنش فرايز بطريقة ماكدونالز .
والآن سنقدم لكم مكونات عجينة الفطير بمكونات سهلة ومتوافرة لديكي وهي :
المكونات:
- كوب من الدقيق
- 6 ملاعق من الزبدة ويفضل أن تكون الزبدة باردة
- 1/2 ملعقة من الملح
- ملعقة من السكر
- 1/4 كوب من ماء مثلج
- قومي بخلط الدقيق والملح والسكر جيدا .
- ثم أضيفي الزبدة وقومي بخلطهم مرة أخرى جيدا .
- ثم أضيفي مقدار الماء بطريقة تدريجية، حتى الوصول إلي قوام عجينة هشة ومتماسكة.
- ثم قومي بتقطيع العجينة التي حصلتي عليها إلي 6 أجزاء .
- ثم قومي بتغطيتهم وأتركها في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة ، حتى تقومي بتجهيز الحشوة .
إليك طريقة عمل عجينة الكريب بأسرارها ل كريب مثل المطاعم .
مكونات حشوة التفاح والسكر اللذيذة هي:
- 2 كوب تفاخ مقشر مكعبات صغيرة
- كوب من السكر
- بشر لمونة واحدة
- معلقة كبيرة قرفة
- رشة ملح
- 2 ملعقة من الدقيق
- 1/4 كوب من خل التفاح
- قومي تقشير التفاح الذي يعتبر مكون أساسي لعمل فطيرة التفاح وتقطعيه إلي مكعبات صغيرة وأضيفي مقدار السكر وعصير الليمون وخل التفاح وبشر الليمون ورشة الملح وأضيفيهم علي النار وقومي بالتقليب، حتى ينضج القوام .
- ثم أضيفي 2 ملعقة من الدقيق وأخلطهم مدة دقيقتين وأتركه يبرد بعد أن ترفعيه من علي النار .
- قومي بفرد عجينة فطيرة التفاح وضعي بداخلها الحشوة ثم أقليها في زيت ساخن غزير ويفضل أن تقوم بتقديمها ساخنة وتزيينها بقليل من السكر البودرة إذا أردت.
لا ينصح بكثر تناولها حفاظا وحرصا علي سلامتك لأنها تحتوي علي العديد وكميات هائلة من السكر يمكنها الإضرار بجسمك .
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طريقة عمل فطيرة التفاح ماكدونالدز ، تعد ماكدونالدز من أشهر مطاعم الوجبات السريعة في جميع أنحاء العالم وتتميز بجودة منتجاتها وصناعاتها إلي الوجبات ويدمنها كثير من الجماهير بمختلف الجنسيات والأعمار وتتميز ماكدونالدز بإعدادها إلي الفطائر التي تمتاز بطعمها الذي لا يقاوم ومنها فطيرة التفاح الشهيرة بالسكر وفي مقالنا سنتحدث عن طريقة عمل فطيرة التفاح بالسكر علي طريقة ماكدونالدز ب كل تفاصيلها وبطريقة سهلة وسريعة ومكونات متوفرة في منزلك .طريقة عمل فطيرة التفاح ماكدونالدز
تعتبر أكلات ماكدونالدز من أشهر الأكلات المطلوبة في طرق تحضيرها في المنزل وقد قدمنا سابقا طريقة عمل بطاطس فرنش فرايز بطريقة ماكدونالز .
والآن سنقدم لكم مكونات عجينة الفطير بمكونات سهلة ومتوافرة لديكي وهي :
المكونات:
- كوب من الدقيق
- 6 ملاعق من الزبدة ويفضل أن تكون الزبدة باردة
- 1/2 ملعقة من الملح
- ملعقة من السكر
- 1/4 كوب من ماء مثلج
- قومي بخلط الدقيق والملح والسكر جيدا .
- ثم أضيفي الزبدة وقومي بخلطهم مرة أخرى جيدا .
- ثم أضيفي مقدار الماء بطريقة تدريجية، حتى الوصول إلي قوام عجينة هشة ومتماسكة.
- ثم قومي بتقطيع العجينة التي حصلتي عليها إلي 6 أجزاء .
- ثم قومي بتغطيتهم وأتركها في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة ، حتى تقومي بتجهيز الحشوة .
إليك طريقة عمل عجينة الكريب بأسرارها ل كريب مثل المطاعم .
مكونات حشوة التفاح والسكر اللذيذة هي:
- 2 كوب تفاخ مقشر مكعبات صغيرة
- كوب من السكر
- بشر لمونة واحدة
- معلقة كبيرة قرفة
- رشة ملح
- 2 ملعقة من الدقيق
- 1/4 كوب من خل التفاح
- قومي تقشير التفاح الذي يعتبر مكون أساسي لعمل فطيرة التفاح وتقطعيه إلي مكعبات صغيرة وأضيفي مقدار السكر وعصير الليمون وخل التفاح وبشر الليمون ورشة الملح وأضيفيهم علي النار وقومي بالتقليب، حتى ينضج القوام .
- ثم أضيفي 2 ملعقة من الدقيق وأخلطهم مدة دقيقتين وأتركه يبرد بعد أن ترفعيه من علي النار .
- قومي بفرد عجينة فطيرة التفاح وضعي بداخلها الحشوة ثم أقليها في زيت ساخن غزير ويفضل أن تقوم بتقديمها ساخنة وتزيينها بقليل من السكر البودرة إذا أردت.
لا ينصح بكثر تناولها حفاظا وحرصا علي سلامتك لأنها تحتوي علي العديد وكميات هائلة من السكر يمكنها الإضرار بجسمك .
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