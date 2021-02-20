طريقة عمل كعك الحليب بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة وبعجينة قطنية هشة أحلى من المحلات

طريقة عمل كعك الحليب بالسمسم، يعد كعك الحليب بالسمسم من المعجنات والمخبوزات الهشة التي تنتمي إلى المطبخ التركي. حيث يشتهر المطبخ التركي بمعجناته وأطباقه اللذيذة والمتنوعة. كما أنه منتشر بكثرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة الوطن العربي. كما أن هذا النوع من الكعك محبب ومفضل لدى جميع الأعمار، حيث يحظى بإقبال الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقه الرائع والشهي، ولفائدته فهو غني بالقيمة الغذائية. ويقدم على الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو على العشاء أو كما ترغبون. كما أنه يصلح لفصل الشتاء لكي يشعرك بالدفء، حيث يمد الجسم بالطاقة. وهو يتكون من مكونات سهلة وبسيطة، ويتميز بسهولة تحضيره، كما أن إعداده غير مكلف، لذا تحرص الكثير من ربات البيوت على إعداده وتقديمه لأفراد أسرتها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كعك الحليب بالسمسم بألذ وأسهل طريقة، وبأقل تكلفة.

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مكونات كعك الحليب بالسمسم

يتكون كعك الحليب بالسمسم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

480 مل حليب دافئ.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر ناعم.

700 جم دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 بياض بيض.

110 جم زبدة.

مقادير الوجه

2 صفار بيض.

القليل من الحليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كعك الحليب بالسمسم بطريقة سهلة وبسيطة، وشهية، وبدون مجهود كبير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر الناعم ونخلطهم جيدا.

ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

عندما تتفاعل الخميرة نضيف إلى الوعاء الدقيق وبياض البيض والملح والبيكنج بودر والزبدة ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها ونتركها لمدة ساعة في مكان دافئ لكي تختمر.

عندما تختمر العجينة نقسمها إلى كور حسب الحجم الرغوب (أثناء العمل نغطي العجين).

ثم نلف كل كورة بشكل طولي ونمدها بالسمك المرغوب، ثم نقوم بثنيها ولفها على شكل ضفيرة (كما في الصورة)، ثم نغلقها على شكل دائرة ونلصق الأطراف ببعضها البعض.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز، ثم نقوم برص الكعك فيها، ثم نغطي الكعك، ونتركهم يختمروا مرة ثانية لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر خليط الوجه، نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيض والقليل من الحليب والفانيليا ونخلطهم جيدا.

بعد اختمار الكعك ندهن وجه الكعك بخليط البيض بالفرشاة، ثم ننثر السمسم على وجه الكعك.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

عندما يستوي الكعك نخرجه من الفرن ونغطيه حتى يظل طري.

ثم يقدم مع كوب من الشاي، وبصحة وعافية.