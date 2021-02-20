ماسك طبيعي لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب ونتيجة مبهرة في نفس اليوم

ماسك طبيعي لتفتيح البشرة ، وإزالة آثار الحبوب ماسك لتفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء وشد البشرة ومحاربة التجاعيد بمكونات جميعها موجود في البيت ومناسب لجميع أنواع البشرة وبمكونات طبيعية، ماسك لا يملك تأثير ضار علي أي نوع من أنواع البشرة، فقط عليك أن تلتزمي بمقادير الماسك وعدد مرات تكراره حتى تتم الاستفادة ولا يؤذي بشرتك وتستمتعي بنضارة بشرتك، إليك أفضل وأقوى الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب ونتيجة في نفس اليوم . ماسك طبيعي لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب ماسك طبيعي لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب الكركم مضاد للأكسدة ويقوم بتفتيح البشرة ويقلل من إفراز الدهون في البشرة ويقوم بتفتيح الهالات السوداء. المكونات: 1/4 معلقة من الكركم.

1/2 معلقة من الدقيق.

معلقة من اللبن البودرة.

معلقة من العسل الأبيض ويمكنك استبدالها ب معلقة من اللبن. طريقة التحضير: اخلطي المكونات جميعا حتى تحصلي علي قوام متجانس.

يمكنك إضافة الجلسرين إذا كانت البشرة جافة.

ضعيه علي بشرتك واتركيه لمدة تلت ساعة.

اغسليه بحركات دائرية للأستفادة من ك اسكراب.

مرري ثلجة علي وجهك للاستمتاع بنضارة أكثر.

اغمسي قطنة في لبن ومرريها علي وجهك حتى تتخلصي من لون الاصفرار علي البشرة بعد الماسك. ماسك الكركم والزبادي لتفتيح البشرة ماسك الكركم والزبادي لتفتيح البشرة تفتيح البشرة من خلال الكركم لان يحتوى الكركم علي مادة تمنع تحويل الالتهابات لاسمرار في البشرة. المكونات: معلقة من الكركم.

معلقة من الزبادي. الطريقة: اخلطي المكونات مع بعضها وضعيه علي بشرتك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء وستلاحظين الفرق. تقشير البشرة وتفتيح البشرة بماسك الزبادي واللبن تقشير البشرة وتفتيح البشرة بماسك الزبادي واللبن يحتويان علي حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة وترطيبها وتفتحها. المكونات: معلقه من الزبادي.

معلقة من اللبن البودرة. طريقة التحضير: اخلطي المكونات معا ثم أضيفيه علي وجهك مدة 15 دقيقة واغسليه بالماء الفاتر وستلاحظي نضارة بشرتك ونعومتها. طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 100% أحصل على 1000 شدة بدون فيزا الوسوم

ماسك طبيعي لتفتيح البشرة ، وإزالة آثار الحبوب ماسك لتفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء وشد البشرة ومحاربة التجاعيد بمكونات جميعها موجود في البيت ومناسب لجميع أنواع البشرة وبمكونات طبيعية، ماسك لا يملك تأثير ضار علي أي نوع من أنواع البشرة، فقط عليك أن تلتزمي بمقادير الماسك وعدد مرات تكراره حتى تتم الاستفادة ولا يؤذي بشرتك وتستمتعي بنضارة بشرتك، إليك أفضل وأقوى الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب ونتيجة في نفس اليوم . ماسك طبيعي لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب ماسك طبيعي لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب الكركم مضاد للأكسدة ويقوم بتفتيح البشرة ويقلل من إفراز الدهون في البشرة ويقوم بتفتيح الهالات السوداء. المكونات: 1/4 معلقة من الكركم.

1/2 معلقة من الدقيق.

معلقة من اللبن البودرة.

معلقة من العسل الأبيض ويمكنك استبدالها ب معلقة من اللبن. طريقة التحضير: اخلطي المكونات جميعا حتى تحصلي علي قوام متجانس.

يمكنك إضافة الجلسرين إذا كانت البشرة جافة.

ضعيه علي بشرتك واتركيه لمدة تلت ساعة.

اغسليه بحركات دائرية للأستفادة من ك اسكراب.

مرري ثلجة علي وجهك للاستمتاع بنضارة أكثر.

اغمسي قطنة في لبن ومرريها علي وجهك حتى تتخلصي من لون الاصفرار علي البشرة بعد الماسك. ماسك الكركم والزبادي لتفتيح البشرة ماسك الكركم والزبادي لتفتيح البشرة تفتيح البشرة من خلال الكركم لان يحتوى الكركم علي مادة تمنع تحويل الالتهابات لاسمرار في البشرة. المكونات: معلقة من الكركم.

معلقة من الزبادي. الطريقة: اخلطي المكونات مع بعضها وضعيه علي بشرتك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء وستلاحظين الفرق. تقشير البشرة وتفتيح البشرة بماسك الزبادي واللبن تقشير البشرة وتفتيح البشرة بماسك الزبادي واللبن يحتويان علي حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة وترطيبها وتفتحها. المكونات: معلقه من الزبادي.

معلقة من اللبن البودرة. طريقة التحضير: اخلطي المكونات معا ثم أضيفيه علي وجهك مدة 15 دقيقة واغسليه بالماء الفاتر وستلاحظي نضارة بشرتك ونعومتها. طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 100% أحصل على 1000 شدة بدون فيزا

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