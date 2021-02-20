طريقة عمل صابونة الزيتون والملح لإزالة الشعر من الجسم نهائياً

صابونة الزيتون ، من المستحضرات الطبيعية الهائلة التي تستخدم لإزالة شعر الجسم، وتمنع ظهور الشعر مرة أخرى، فمشكلة إزالة الشعر من المشاكل المزعجة التي تواجه النساء، وتتطلب منا وقت ومجهود عند إزالة الشعر، من أجل الحصول على بشرة ناعمة ونظيفة، وتوجد أكثر من طريقة لإزالة الشعر من الجسم مثل عمل السويت المنزلي أو الذهاب إلى مراكز التجميل، أو أستخدم الشمع، وهى طرق صعبة وتسبب الألم ولهذه الأسباب قومنا بعمل صابونة منزلية تساعد على التخلص من الشعر الزائد بطريقة سهلة وبسيطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صابونة الزيتون والملح الخشن بخطوات بسيطة.

مكونات صابونة الزيتون والملح الخشن لإزالة شعر الجسم

تتكون الوصفة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من صابون الزيتون المبشور. ملعقتين من الملح الخشن. نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة الزيتون والملح الخشن لإزالة الشعر الزائد من الجسم بخطوات بسيطة وسهلة وهى كالتالي:-

نقوم بوضع إناء صغير على النار، ثم نضيف ماء الورد، والصابون المبشور، والملح الخشن، ونقلبهم على نار هادئة حتى يصبح الخليط مثل الكريمة، ثم نرفع القدر من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

نقوم بإحضار القوالب الخاصة بالصابون ونسكب الخليط داخل القوالب ونضعها في الفريزر حتى تتماسك.

بعد أن يتحول الصابون إلى قطع صلبة، ونقوم برش الماء على منطقة الشعر، ثم نفركها بالصابون ونتركه لمدة ساعتين.

بعد ذلك نقوم بمسح الصابون بواسطة قطعة من القماش الخشن، وسوف تلاحظي أن الشعر والجلد الميت بدأ يتساقط.

من أجل الحصول على نتائج أفضل قومي بتكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

طريقة عمل صابونة الجلسرين لإزالة الشعر الزائد بالجسم

سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة الجلسرين بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع به كمية مناسبة من الماء الساخن، ثم نقوم بإضافة كوب من صابون الجلسرين المبشور، وملعقة من الزعفران، وملعقتين من كبريتات الباريوم ويباع عند العطار، ونقلبهم جيداً حتى يصبح مثل الكريم. نقوم بإحضار قالب مكعبات الثلج ونسكب الخليط داخل القالب، ونضعه في الفريزر لمدة 5 ساعات حتى يتماسك جيداً. نقوم برش الماء على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ونفركها بالصابون جيداً، ونتركها لبضع دقائق ثم نمسحها بواسطة قطعة من القماش الخشن بعكس نمو الشعر. سوف تلاحظي إزالة الشعر من الجذور، ونتيجته سوف تدوم معكي لمدة طويلة.