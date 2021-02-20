طريقة عمل كريم كراميل ب 3 مكونات أساسية موجودة في كل مطبخ بسهولة

طريقة عمل كريم كراميل ب 3 مكونات ، طريقة كلاسيكية سريعة ولذيذة جدا، يعتبر الكريم كراميل من الحلويات التي انتشرت في الدول الأوروبية، وتعددت طرق تقديمها في كثير من الدول، وهو نوع من الكاسترد يعتمد اعتماد كلي علي السكر، يدمنها الكبار والصغار من أول ملعقة لن تترد عن أكل الكثير منها ،تنال إعجاب الكثير من الأطفال وربات المنزل، بسبب سرعة تحضيرالكريم كراميل وسهولة إيجاد مكوناتها في كل منزل، وإليك طريقة تحضير ألذ كريم كراميل ب 3 مكونات فقط.

طريقة عمل كريم كراميل ب 3 مكونات طريقة عمل طبقة الكراميل بسهولة.

المكونات: 1/2 كوب + ملعقة كبيرة من السكر.



4 ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة تحضير الكراميل: أضيفي الماء والسكر علي النار واتركيهم بدون تقليب حتى يتحول إلي الكراميل.

ارفعيه من علي النار وأضفيه في القوالب واتركيه حتى يتماسك الكراميل. طريقة تحضير ألذ كريم كراميل طريقة تحضير ألذ كريم كراميل المكونات: 3 كوب من الحليب.

1/2 كوب+ ملعقة كبيرة من السكر.

4 حبة بيض.

2 صفار بيض.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة تحضيرالكريم كراميل : قومي بتدفئة الحليب علي النار وأضيفي رشة من الملح.

في إناء أضيفي البيض و صفار البيض والسكر والفانيليا واخلطي جيدا لمدة دقيقة باستخدام المضرب اليدوي حتي يصبح القوام سائل.

أضيفي قليل من الحليب وأخفقي بسرعة كبيرة حتى يتخلط ثم أضيفي الحليب تدريجيا وأخفقي بسرعة.

وقومي بتصفية الخليط في وعاء فارغ.

وقومي بصب الخليط علي الكراميل في القوالب وقومي بتغطيتهم بورق من الفويل.

ضعي القوالب في صينية واملئيها بماء ساخن لربع القالب.

ادخليها الفرن علي درجه حرارة 180 علي الرف الأوسط لمدة ساعة : ساعة و عشر دقائق حتى تنضج.

اتركيها لتبرد ثم أدخليها الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

قبل التقديم ضعي القوالب في ماء ساخن لمدة دقيقتين حتى تتحرك بسهولة تسوية مضبوطة وقوام طري. طريقة تحضير خبز الطاسة في وقت سريع الوسوم

طريقة عمل كريم كراميل ب 3 مكونات ، طريقة كلاسيكية سريعة ولذيذة جدا، يعتبر الكريم كراميل من الحلويات التي انتشرت في الدول الأوروبية، وتعددت طرق تقديمها في كثير من الدول، وهو نوع من الكاسترد يعتمد اعتماد كلي علي السكر، يدمنها الكبار والصغار من أول ملعقة لن تترد عن أكل الكثير منها ،تنال إعجاب الكثير من الأطفال وربات المنزل، بسبب سرعة تحضيرالكريم كراميل وسهولة إيجاد مكوناتها في كل منزل، وإليك طريقة تحضير ألذ كريم كراميل ب 3 مكونات فقط.

طريقة عمل كريم كراميل ب 3 مكونات طريقة عمل طبقة الكراميل بسهولة.

المكونات: 1/2 كوب + ملعقة كبيرة من السكر.



4 ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة تحضير الكراميل: أضيفي الماء والسكر علي النار واتركيهم بدون تقليب حتى يتحول إلي الكراميل.

ارفعيه من علي النار وأضفيه في القوالب واتركيه حتى يتماسك الكراميل. طريقة تحضير ألذ كريم كراميل طريقة تحضير ألذ كريم كراميل المكونات: 3 كوب من الحليب.

1/2 كوب+ ملعقة كبيرة من السكر.

4 حبة بيض.

2 صفار بيض.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة تحضيرالكريم كراميل : قومي بتدفئة الحليب علي النار وأضيفي رشة من الملح.

في إناء أضيفي البيض و صفار البيض والسكر والفانيليا واخلطي جيدا لمدة دقيقة باستخدام المضرب اليدوي حتي يصبح القوام سائل.

أضيفي قليل من الحليب وأخفقي بسرعة كبيرة حتى يتخلط ثم أضيفي الحليب تدريجيا وأخفقي بسرعة.

وقومي بتصفية الخليط في وعاء فارغ.

وقومي بصب الخليط علي الكراميل في القوالب وقومي بتغطيتهم بورق من الفويل.

ضعي القوالب في صينية واملئيها بماء ساخن لربع القالب.

ادخليها الفرن علي درجه حرارة 180 علي الرف الأوسط لمدة ساعة : ساعة و عشر دقائق حتى تنضج.

اتركيها لتبرد ثم أدخليها الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

قبل التقديم ضعي القوالب في ماء ساخن لمدة دقيقتين حتى تتحرك بسهولة تسوية مضبوطة وقوام طري. طريقة تحضير خبز الطاسة في وقت سريع

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