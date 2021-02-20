هل شرب الماء بكثرة يفيد في الحماية من فيروس كورونا الجديد، هذه أحد الأمور المتداولة بكثرة مؤخراً، وقيل أن إبقاء الفم رطبا وشرب الماء باستمرار يساعد في نقل فيروس كورونا نحو المعدة فيقضى عليه، فهل هذا الأمر صحيح، أما أنها مجرد إشاعة كغيرها وينفيها الطب.

هل شرب الماء بكثرة يفيد في الحماية من فيروس كورونا الجديد:

تؤكد أخصائية علم الأوبئة السريرية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي كالبانا سباباتي: يمكن أن يكون دخول فيروس كورونا إلى الجسم عن طريق الأنف، وبالتالي فإن شرب الماء لن يحقق المراد.

وكما جاء في التقرير عن ذلك الذي نشره موقع بي بي سي، وأنه في حال دخل الفيروس إلى الجسم عن طريق الفم وأن شرب الماء يمكن أن يرسله إلى المعدة للقضاء عليه، أكد العلماء أن الفيروس يمكن أن يكون أقوى مما نعتقد ولا يمكن القضاء عليه في المعدة.

والدليل على ذلك أن كثير من مرضى كورونا عانوا من أعراض في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإسهال، ووفقا لأحد التقارير فإن فيروس كورونا المستجد وُجد في عينات براز أكثر من نصف المصابين به، وهو ما يعني أنه استمر بعد وقت طويل من تخلص الرئتين منه.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا:

ضيق التنفس.

الغثيان و القيء.

إرهاق وتعب عام.

طفح جلدي.

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

الصداع.

الحمى.

السعال.

فقدان الطعم والرائحة.

آلام العضلات.

الإسهال.

ضعف الشهية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.