البرغموت دوت الخليج فاكهة حمضية نادرة نوعاً ما، تتميز بخواصها الطبية، وهي فاكهة لا تؤكل أو تستخدم مباشرة، بل يتم استخلاص الزيت منها، ويدخل الزيت المستخرج منها في صناعة الأدوية الطبية ومستحضرات التجميل والشاي الشهير المسمى "الإرل غري" ، وفوائدها ذكرها موقع "ويب طب" وهي:

فوائد البرغموت الصحية:

زيت البرغموت يعزز الشعور بالهدوء والاسترخاء مما يساعد على تخفيف الاكتئاب.

شرب المشروبات التي تحتوي على زيت البرغموت يساهم في خفض مستويات الكولسترول السيء في الدم.

يحتوي زيت البرغموت على مجموعة من مضادات الالتهاب ومضادات البكتيريا المفيدة لصحة البشرة والتي تساهم أيضا في علاج حب الشباب.

شرب مشروبات البرغموت أو استنشاق روائحه العطرية يساعد على خفض مستويات التوتر وخفض مستويات ضغط الدم المرتفع لدى مرضى ضغط الدم.

يعد زيت البرغموت مسكن ألم طبيعي يمكن تطبيقه على الرأس لعلاج الصداع، أو على العضلات في أماكن الألم.

احتواء البرغموت على مضادات للبكتيريا يجعل منه مادة جيدة لاستخدامها ضمن تركيبات تطهير الفم سواء المنزلية أو الطبية، وبالتالي فهو يعزز صحة الفم ويقضي على مسببات الروائح.

مشروبات زيت البرغموت منخفضة السكريات ويمكن أن تساهم في خفض مستويات سكر الدم.

مضادات الالتهاب في البرغموت مفيدة في حال الإصابة بجروح الجلد البسيطة وهو يساهم في تسريع التئام الجروح.

وضع قطرات من زيت البرغموت على الشاي أو شربه كشاي دافئ يمكن أن يحسن من عملية الهضم ويساعد في التخلص من الغازات و الانتفاخ.

استنشاق روائح زيت البرغموت يساهم في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي.

يحوي البرغموت مضادات أكسدة متنوعة ويعرف عنها مكافحتها للأمراض السرطانية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.