إكليل الجبل أو مايسمى " الروزماري" هو نوع مميز من نوع الأعشاب العطرية، وهو شائع الاستخدام في إعداد الكثير من الأطعمة والوصفات المتنوعة، ويستخدم لإضفاء نكهة ميزة على الأطعمة، إلا أن لإكليل الجبل فوائد مميزة تفوق نكهته المميزة، ويمكن شربه كنوع من أنواع الشاي للاستفادة من فوائده التي وردت في الدراسة التالية.

إكليل الجبل والصحة النفسية:

أشارت دراسة طبية وفقًا لموقع "ذا هيلث" البريطاني إلى أن تناول 500 ‏ملجم من إكليل الجبل مرتين يوميًا لمدة شهر يمكن أن يخفف من ‏مستويات القلق ويعزز الصحة النفسية حيث يقضي على الاكتئاب والتوتر، وله فوائد عدة على صحة الدماغ فهو يحسن الذاكرة، ويؤخر الشيخوخة ويقي من الأمراض العصبية التنكسية.

فوائد إكليل الجبل الصحية:

‎إكليل الجبل ‎يحتوي على مضادات أكسدة تقي من الإصابة بالسرطان.

يحتوي على مواد مضادة للالتهابات ‏ومواد مضادة للفيروسات وبالتالي فهو يرفع مناعة الجسم ويقي من العدوى.

يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم.

من أهو فوائد إكليل الجبل أنه يبطئ من تأثير أمراض العيون مع التقدم في العمر كالضمور ‏البقعي.‏

يعزز من التوازن الصحي ‏للأمعاء و المعدة.

يساعد إكليل الجبل في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض ‏القلب.

طريقة الاستفادة من فوائد إكليل الجبل:

يستخدم إكليل الجبل سواء الطازج أو المجفف في تحضير الشاي عن طريق غلي الماء مع أوراق إكليل الجبل، ومن ثم شربه كمشروب دافئ بين الوجبات.

وضع بضع أوراق طازجة من إكليل الجبل مع أنواع الشاي الأخرى.

استخدام أوراق إكليل الجبل المجففة في إداد الوجبات والأطعمة و السلطات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.