الكيكة الاسفنجية الهشة، تعتبر الكيكة الاسفنجية من أطرى وأسهل الكيكات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسبب توافر مكوناتها وسرعة إعدادها وسهولة تحضيرها والنتيجة طعم رائع ينال إعجاب أسرتك ولن تتوقفي عن إعدادها، وسنقدم لك اليوم طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة بمكونات أقتصادية في كل بيت وبطريقة سهلة وسريعة لن تكلفك مجهود أو وقت.

الكيكة الاسفنجية الهشة ومكوناتها

في هذه الطريقة سنقدم طريقة الكيكة الاسفنجية الهشة بدون مضرب وبمكونات متوافرة في مطبخك.

كوبين من اللبن بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع سكر .

أذيبي السكر في اللبن.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة .

3 ملاعق سكر.

3 ملاعق لبن.

3 ملاعق كبيرة زيت .

3 ملاعق من السميط كبيرة .

1/2 كوب من الدقيق.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

في إناء أضيفي السكر والحليب والبيض والزيت وقومي بخلطهم ، ثم أضيفي المكونات الجافة الباقية وهي : السميط والدقيق والبيكنج باودر والفانيليا.

ثم أخلطي المكونات معا ،حتى تحصلي علي قوام الكيكة بدون وجود تكتل في العجينة.

قومي بصب خليط الكيكة، في صينية مقاس 20 ممسوحة بمادة دهنية مثل الزيت أو الزبدة.

أدخلي الصينية في فرن مسخن مسبقا علي درجة 180 مئوية علي الرف في المنتصف مدة لا تقل عن 25 دقيقة أو بحسب درجة حرارة الفرن لديك.

يمكنك تسقيتها باللبن بدرجة حرارة الغرفة ويمكنك تقليل نسبة السكر في الحليب عند التسقية حسب الرغبة .

قبل التقديم اتركيها لمدة ثلاث ساعات ثم قومي بقلب الصينية بعد أن تشرب الكيكة الاسفنجية اللبن.

يتم تسوية الكيكة في الرف الأوسط من الفرن .

ضعي الكيكة بعد تسخين الفرن مسبقا.

لا تقومي بفتح باب الفرن لتفقد الكيكة إلي النهاية.

اتركي الكيكة تبرد في غرفة دون التعرض إلي أي تيار هواء خارجي.

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طريقة إعداد الكيكة الإسفنجيةملحوظات هامة لنجاح الكيكة