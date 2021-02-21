طريقة عمل أم علي في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة بطريقة المطاعم

طريقة عمل أم علي ، أم علي من احلي واشهر الحلويات المصرية المعروفة عند المصريين كما أنها أكله صيفية وشتوية لإن في الشتاء يأكلها المصريين و هي ساخنة للتدفئة وفي الصيف يضيفوا عليها أيس كريم، وهي نوع من أنواع البودينج، ميكس رهيب كريمي مقرمش ومميز، وسنعرض لكم ألذ وأسهل طريقة لعمل أم علي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل والنتيجة رائعة. طريقة عمل أم علي في المنزل طريقة عمل أم علي في المنزل مكونات تحضير أم علي بطريقة سهلة لتر من الحليب.

1/2 كوب من السكر.

2 من عجينة البف باستري أو الجلاش أو كرواسون محمص.

معلقة من الفانيليا.

مكسرات حسب الرغبة.

رشة من القرفة. طريقة تحضير ام علي : قومي بإدخال عجينة البف باستري إلي الفرن بعد عمل ثقوب بها باستخدام الشوكة حتى لا تنتفخ مده 15 دقيقة في فرن درجة حرارة 200 مئوية .

قومي بتكسير البف باستري بعد أخراجه من الفرن وضعيه في الطاجن.

قومي بإضافة المكسرات التي تفضلينها.

قومي بخلط كل المكونات. طريقة تحضير خليط لتسقية أم علي طريقة تحضير خليط لتسقية أم علي المكونات: 4 كوب من الحليب.

1/2 كوب سكر لكل لتر من الحليب.

معلقة كبيرة من الفانيليا. وقومي بتقليب السكر والفانيليا مع الحليب واتركيه ليسخن ثم ضيفي خليط الحليب والسكر الي الطاجن حتى تقوم البف باستري بتشربه . طبقة الوش الكريمي علبة من القشطة أو الكريم شانتيه. سكر بودرة. ضيفي القشطة علي الوش ورشة من السكر البودرة.

ادخليها الفرن حتى تأخذ لون ذهبي من الوش للتحمير.

يمكن أن تقدم باردة أو دافئة واستمتعي بطعم لذيذ من احلي الحلويات الشرقية المصرية بقوام طري ومقرمش ويمكنك أضافة المكسرات علي الوش لأضافه نكهه لذيذة ومميزة . طبقة الوش الكريمي لا تنسي أن تترك لنا تعليقك أو صورة من أم علي عند تجربتها فرأيك يهمنا و يمكنك متابعة باقي الوصفات من خلال موقعنا ثقفني. جددي سفرتك بأشهى حلوى الكاسات الوسوم

طريقة عمل أم علي ، أم علي من احلي واشهر الحلويات المصرية المعروفة عند المصريين كما أنها أكله صيفية وشتوية لإن في الشتاء يأكلها المصريين و هي ساخنة للتدفئة وفي الصيف يضيفوا عليها أيس كريم، وهي نوع من أنواع البودينج، ميكس رهيب كريمي مقرمش ومميز، وسنعرض لكم ألذ وأسهل طريقة لعمل أم علي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل والنتيجة رائعة. طريقة عمل أم علي في المنزل طريقة عمل أم علي في المنزل مكونات تحضير أم علي بطريقة سهلة لتر من الحليب.

1/2 كوب من السكر.

2 من عجينة البف باستري أو الجلاش أو كرواسون محمص.

معلقة من الفانيليا.

مكسرات حسب الرغبة.

رشة من القرفة. طريقة تحضير ام علي : قومي بإدخال عجينة البف باستري إلي الفرن بعد عمل ثقوب بها باستخدام الشوكة حتى لا تنتفخ مده 15 دقيقة في فرن درجة حرارة 200 مئوية .

قومي بتكسير البف باستري بعد أخراجه من الفرن وضعيه في الطاجن.

قومي بإضافة المكسرات التي تفضلينها.

قومي بخلط كل المكونات. طريقة تحضير خليط لتسقية أم علي طريقة تحضير خليط لتسقية أم علي المكونات: 4 كوب من الحليب.

1/2 كوب سكر لكل لتر من الحليب.

معلقة كبيرة من الفانيليا. وقومي بتقليب السكر والفانيليا مع الحليب واتركيه ليسخن ثم ضيفي خليط الحليب والسكر الي الطاجن حتى تقوم البف باستري بتشربه . طبقة الوش الكريمي علبة من القشطة أو الكريم شانتيه. سكر بودرة. ضيفي القشطة علي الوش ورشة من السكر البودرة.

ادخليها الفرن حتى تأخذ لون ذهبي من الوش للتحمير.

يمكن أن تقدم باردة أو دافئة واستمتعي بطعم لذيذ من احلي الحلويات الشرقية المصرية بقوام طري ومقرمش ويمكنك أضافة المكسرات علي الوش لأضافه نكهه لذيذة ومميزة . طبقة الوش الكريمي لا تنسي أن تترك لنا تعليقك أو صورة من أم علي عند تجربتها فرأيك يهمنا و يمكنك متابعة باقي الوصفات من خلال موقعنا ثقفني. جددي سفرتك بأشهى حلوى الكاسات

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