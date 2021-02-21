أقوي كريم كوري كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد بمفعول البوتوكس

أقوي كريم كوري كولاجين طبيعي لشد البشرة تصابي بالإزعاج عند ملاحظة التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة على البشرة، وتبدأ عملية البحث عن الطرق التي تساعد على زيادة حيوية وشباب البشرة، مما تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين، ومن أهمها حقن البوتكس والفلير التي تساعد على مليء الوجه والتخلص من التجاعيد المزعجة، وتكون خطر كبير على بشرتك وتكلفك الكثير من الأموال، ولكن اليوم يقدم لكي الطب البديل أهم المكونات الطبيعية التي تزيد من شباب البشرة وحيويتها، وتجعلها أصغر بكثير عن عمرك الحقيقي، من خلال القضاء على كافة المشاكل التي تتعلق بالبشرة، بإمكانك الآن تحضيرها بنفسك وتكتشفي النتائج الفعالة دون الحاجة للحقن بمواد كيميائية ضارة. أقوي كريم كوري كولاجين طبيعي لشد البشرة ملعقة من مسحوق الأرز المطحون.

ملعقة من النشا.

نصف كوب من ماء الورد. طريقة التحضير: نقوم بخلط كلاً من الأرز والنشا بشكل جيد حتى تتجانس. نقوم بإضافة ماء الورد تدريجياً حتى أن نحصل على عجين وقوام سميك كريمي. نقوم بغسل الوجه بشكل جيد بعمق ومن ثم نقوم بفرد الخليط على البشرة وتحت العين ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ للقيام بغلق المسام من جديد. قناع بياض البيض نقوم بخلط بياض بيضة واحدة مع كمية من عصير الليمون ونصف ملعقة من العسل وتقلب المكونات معاً. من ثم نقوم بفرد القناع على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالطريقة المعتادة. من الممكن تكرار هذا القناع مرتين من كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج. دقيق الأرز وزيت جوز الهند: نقوم بخلط ملعقة من طحين الأرز وملعقة من زبت جوز الهند. ويضاف للخليط ملعقة من عصير الليمون ويقلب الخليط معاً. نقوم بفرد الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة، ومن ثم نقوم بشطف البشرة. عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل 60% أقوى عروض السعودية أقوي كريم كوري كولاجين طبيعي لشد البشرة الوسوم

أقوي كريم كوري كولاجين طبيعي لشد البشرة تصابي بالإزعاج عند ملاحظة التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة على البشرة، وتبدأ عملية البحث عن الطرق التي تساعد على زيادة حيوية وشباب البشرة، مما تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين، ومن أهمها حقن البوتكس والفلير التي تساعد على مليء الوجه والتخلص من التجاعيد المزعجة، وتكون خطر كبير على بشرتك وتكلفك الكثير من الأموال، ولكن اليوم يقدم لكي الطب البديل أهم المكونات الطبيعية التي تزيد من شباب البشرة وحيويتها، وتجعلها أصغر بكثير عن عمرك الحقيقي، من خلال القضاء على كافة المشاكل التي تتعلق بالبشرة، بإمكانك الآن تحضيرها بنفسك وتكتشفي النتائج الفعالة دون الحاجة للحقن بمواد كيميائية ضارة. أقوي كريم كوري كولاجين طبيعي لشد البشرة ملعقة من مسحوق الأرز المطحون.

ملعقة من النشا.

نصف كوب من ماء الورد. طريقة التحضير: نقوم بخلط كلاً من الأرز والنشا بشكل جيد حتى تتجانس. نقوم بإضافة ماء الورد تدريجياً حتى أن نحصل على عجين وقوام سميك كريمي. نقوم بغسل الوجه بشكل جيد بعمق ومن ثم نقوم بفرد الخليط على البشرة وتحت العين ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ للقيام بغلق المسام من جديد. قناع بياض البيض نقوم بخلط بياض بيضة واحدة مع كمية من عصير الليمون ونصف ملعقة من العسل وتقلب المكونات معاً. من ثم نقوم بفرد القناع على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالطريقة المعتادة. من الممكن تكرار هذا القناع مرتين من كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج. دقيق الأرز وزيت جوز الهند: نقوم بخلط ملعقة من طحين الأرز وملعقة من زبت جوز الهند. ويضاف للخليط ملعقة من عصير الليمون ويقلب الخليط معاً. نقوم بفرد الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة، ومن ثم نقوم بشطف البشرة. عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات هائلة تصل ل 60% أقوى عروض السعودية أقوي كريم كوري كولاجين طبيعي لشد البشرة

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