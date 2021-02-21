طريقة عمل الغربية الناعمة في عشر دقائق من المنزل بمكونات بسيطة خطوة بخطوة

يشتهر ظهور الحلويات والمعجنات من الكعك وغيرهم في مواسم الأعياد والمناسبات فهذه عادات وتقاليد منذ قرون عديدة لا يمكن الإستغناء عنها حتى بين الأجيال الجديدة ومن أكثر الأشياء التي تندرج بين الحلويات والمعجنات هي الغريبة التي تبدو على شكل كعكة صغيرة تتميز بالمذاق الحلو الذي يذوب بسهولة يُقبل عليها الأشخاص بشهية كبيرة كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج بذل الكثير من الوقت والجهد لذلك نقوم بعرض الطريقة لمساعدة الأمهات التي تبحث عن طريقة التحضير بإستمرار من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقع ثقفني.

طريقة عمل الغربية العيد في المنزل بطريقة سهلة

يرتبط ظهور حلويات الغريبة في الأعياد السنوية ولكن بالرغم من ذلك فإن مؤشرات البحث عن كيفية تحضير الغريبة نشطة دائماً.

مكونات الغربية:

كأسين من السمن المذاب.

كأسين من السكر.

ما يقدر بنحو 500 جرام من الدقيق.

بياض بيضة.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

زبيب للتزيين أو مكسرات أخري حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

ذوبان السمن أولاً ثم تقليبها جيداً حتى تتحول إلي اللون الأبيض. ثم نقوم بإضافة المكونات من السكر ونقوم بإخفاق جميع المكونات بالمضرب اليدوي نبدأ بوضع المكون الأساسي وهو الدقيق بحيث يتم نخل الدقيق جيداً ونسكب الدقيق كوب. ثم الآخر بالتدريج، نخفق بياض البيض بالشوكة. ثم نقوم بوضعه على الدقيق ونعجن جميع المكونات جيداً ويفضل إستخدام اليدين في العجن، نبدأ بتشكيل العجينة إلى قطع دائرية صغيرة ووضع واحدة من الزبيب في منتصف العجينة في السطح. ونقوم بوضع قطع الغريبة في صينية كبيرة مع ترك مسافة بين الواحدة والأخرى. ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة عشرة دقائق حتى تنضج ويتغير لونها. ثم نتركها خارج الفرن حتى تبرد وهكذا تصبح جاهزة للتقديم.