الرجيم الأسود للتخسيس ونسف دهون الكرش والأرداف جربيه واخسري وزنك

نقدم لجميع أصحاب الوزن الزائد الذين يحلمون لنسف الدهون والحصول على جسم مثالي وخسارة الوزن بسهولة الرجيم الأسود للتخسيس ، ويعتمد هذا النظام على الباذنجان، وهو من أشهر أنواع الخضراوات التي تحتوي على الكثير العناصر الغذائية المفيدة مثل فيتامين سي وفيتامين ب وكمية كبيرة من المعادن المفيدة مثل المغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الألياف الذي يحتوي عليها، ومن الجدير ذكره أنه يوجد أشكال وألون متعددة من الباذنجان، ولكن يشتهر الباذنجان الأسود في تحضير الوصفات والأكلات الصحية.

الرجيم الأسود للتخسيس

نعتمد في هذا النظام على الباذنجان، حيث أنه مفيد جداً لخسارة الوزن الزائد والتمتع بجسم مثالي ورشيق في فترة قصيرة، ويحتوي الباذنجان على عدد كبير من الألياف، ويتميز بأنه قليل السعرات الحرارية، وبالتالي يعتبر اختيار مثالي في أنظمة التغذية الخاصة بالتخسيس، وتساعد الألياف الموجودة به على منح الجسم شعور بالشبع فترة طويلة، وبالتالي يمكنكم تناول الباذنجان مشوي في أنظمة التنحيف.

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طريقة تحضير الباذنجان المشوي في الرجيم الأسود

مكونات تحضير الباذنجان المشوي:

ثمرة من الباذنجان مقطعة إلى شرائح رفيعة.

كوب واحد من البرغل.

5 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من أوراق الريحان.

ملح وفلفل أسود.

بندورة كرزية.

أولاُ نقوم بتسوية البرغل بالطريقة الموجودة على العلبة، وبعد ذلك نقوم بترتيب الشرائح الرفيعة من الباذنجان على الورقة الخاصة بالشوي، وندهن الباذنجان بثلاث ملاعق من زيت الزيتون، وندخله الفرن نشويه على جميع الجوانب لمدة دقيقتين أو ثلاثة دقائق. في وعاء واسع وكبير نقوم بتقليب البندورة مع ملعقتين زيت الزيتون وأوراق الريحان والخل ونصف ملعقة صغيرة من الملح وثلث ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبعد ذلك نقوم بوضع البرغل في الوعاء الواسع الكبير ونضع الباذنجان على الوجه ونضيف البندورة، وبعد ذلك نقدمها. تساعد هذه الوصفة بشكل كبير على التخسيس لأنها تمنح الجسم شعور بالشبع لساعات طويلة، بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها، وبالتالي يتم حرق الدهون بشكل أسرع ويتم الوصول إلى الوزن المثالي في أسرع وقت ممكن، والتمتع بجسم رشيق.