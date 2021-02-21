طريقة عمل الحواوشي المدهشة بطعم ألذ من المطاعم وبأقل تكلفة

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يعد الحواوشي من الوجبات التى لا يمكن الإستغناء عنها وخاصتاً عند كثير من المصريين، حيث يقبل عليها الكثير منهم، ولكن الكثير يشجع أو يقبل على حواوشي المطاعم، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عمله في المنزل حتى لا تقبل عائلتك إلى المطاعم، ودائما نحذر من الأكل من الخارج وهنا سوف نقدم طريقته بكل سهولة وبساطة حتى يسهل على ست البيت عمله لعائلتها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الحواوشي في المنزل.مكونات عمل الحواوشي
يتكون الحواوشي من مكونات في منتهى البساطة وهي متوفرة في كل منزل وغير مكلفة وسوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل المفروم.
- حبة من الفلفل الحار.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل.
- حبة من الفلفل الرومي.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- أرغفة من العيش البلدى.
تكثر طريقة عمل الحواوشي وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمله في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونبشر فيه البصل ونضع عليه الفلفل والبهارات والملح والزنجبيل واللحم المفروم ونعجنهم جيداً.
- نقوم بتقطيع الفلفل الرومي والفلفل الحار إلى قطع صغيرة جداً ونضعها على اللحم ونعجن جيداً.
- بعد ذلك نقوم بفتح الرغيف ونضع فيه كمية من اللحم بالبهارات ونقوم بفردها في الرغيف إلى أن يمتلأ.
- ثم نقوم بحشو جميع الأرغفة وبعد الإنتهاء نقوم بلفها بورق فويل.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الأرغفة على الصاج لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تمام النضج.
- بعد مرور الوقت نخرج الأرغفة من الفرن ونقدمها بجانب السلطات.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى أكلة لأجمل مشاهدين وبالصحة والعافية.
- وصفة سحرية لحرق الدهون بعد تناول الوجبات الدسمة
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يعد الحواوشي من الوجبات التى لا يمكن الإستغناء عنها وخاصتاً عند كثير من المصريين، حيث يقبل عليها الكثير منهم، ولكن الكثير يشجع أو يقبل على حواوشي المطاعم، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عمله في المنزل حتى لا تقبل عائلتك إلى المطاعم، ودائما نحذر من الأكل من الخارج وهنا سوف نقدم طريقته بكل سهولة وبساطة حتى يسهل على ست البيت عمله لعائلتها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الحواوشي في المنزل.مكونات عمل الحواوشي
يتكون الحواوشي من مكونات في منتهى البساطة وهي متوفرة في كل منزل وغير مكلفة وسوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل المفروم.
- حبة من الفلفل الحار.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل.
- حبة من الفلفل الرومي.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- أرغفة من العيش البلدى.
تكثر طريقة عمل الحواوشي وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمله في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونبشر فيه البصل ونضع عليه الفلفل والبهارات والملح والزنجبيل واللحم المفروم ونعجنهم جيداً.
- نقوم بتقطيع الفلفل الرومي والفلفل الحار إلى قطع صغيرة جداً ونضعها على اللحم ونعجن جيداً.
- بعد ذلك نقوم بفتح الرغيف ونضع فيه كمية من اللحم بالبهارات ونقوم بفردها في الرغيف إلى أن يمتلأ.
- ثم نقوم بحشو جميع الأرغفة وبعد الإنتهاء نقوم بلفها بورق فويل.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الأرغفة على الصاج لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تمام النضج.
- بعد مرور الوقت نخرج الأرغفة من الفرن ونقدمها بجانب السلطات.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى أكلة لأجمل مشاهدين وبالصحة والعافية.
- وصفة سحرية لحرق الدهون بعد تناول الوجبات الدسمة
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