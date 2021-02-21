تخلصي من الشيب بالقرنفل ورجعي شعرك شباب من تاني بسوداه الداكن

تخلصي الشيب بالقرنفل من خلال هذا المقال، حيث نقدم لجميع متابعينا طريقة التخلص من الشيب بالقرنفل، والتي تعتبر من الوصفات الفعالة والناجحة جداً في تغطية الشيب والشعر الأبيض بكل سهولة بالإضافة إلى تأخير ظهوره مرة أخرى، حيث يعاني أغلب الأشخاص من ظهور الشيب في أعمار مبكرة في العشرينات والثلاثينات، وهذا يجعلهم يظهرون في عمر أكبر، لأن المعروف عن الشعر الأبيض أنه دلالة على التقدم في العمر، ولكنه يظهر بسبب عوامل مختلفة أخرى، فهو ناتج عن نقص مادة الميلانين المسؤولة عن منح الشعر اللون الأصلي.

تخلصي الشيب بالقرنفل

يمكنكم تطبيق هذه الوصفة على الشعر ثلاثة مرات في الأسبوع والانتظام عليها للحصول على أفضل نتيجة والتخلص من الشيب تماماً في أسرع وقت ممكن، يكفي فقط تحضير بعض المكونات البسيطة.

ربع كوب زيت قرنفل.

نصف كوب زيت خردل.

نصف كوب زيت سمسم.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

نصف كوب من أي كريم مرطب لديكم.

مكونات وصفة القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض

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نقوم بتحضير هذه الوصفة من خلال خلط المكونات كلها مع بعضها حتى نحصل على مزيج متجانس، ونقوم بتوزيعه على الشعر كله بداية من الجذور وحتى الأطراف، ونتركه على الشعر لمدة لا تقل عن 3 ساعات. وبعد انتهاء المدة نقوم بغسل الشعر جيداً من الخليط بالماء والشامبو، والالتزام بتكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سحرية سريعة. ويمكنكم أيضاً استخدام زيت القرنفل مباشرة على الشعر دون الحاجة إلى الزيوت الطبيعية الأخرى، حيث نقوم بتدليك الشعر بكمية مناسبة منه ونتركه على الشعر لمدة ساعتين أو 3 ساعات. ثم نقوم بغسل الشعر جيداً، وتكرر هذه الوصفة حتى نلاحظ اختفاء الشيب تماماً.

خطوات تحضير وصفة القرنفل للتخلص من الشيبفوائد القرنفل المختلفة للشعر

يحتوي القرنفل على خصائص قوية تساعد على علاج الشيب وتقليل ظهوره، بالإضافة إلى قدرته على تهدئة التهابات وهيجان فروة الرأس، كما يساعد على تقوية جذور الشعر وزيادة لمعانها، ويعتبر مغذي قوي للشعر ويزيد من لمعانه، ويتم استخدامه في وصفات علاج التقصف وتساقط الشعر بسبب دوره الفعال في تحفيز نمو الشعر وبالتالي فهو عامل قوي لتكثيف الشعر وزيادة طوله، بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.