طريقة إعداد كنافة التوست السعودي بالقشطة والجبنة بطريقة سهلة وبسيطة

تعتبر كنافة التوست السعودي من أشهى وألذ حلويات الكنافة الكاذبة التي تتميز بشكل جميل لا أحد يميزه عن الكنافة الحقيقة إلا القليل، حيث يتم إعدادها من خلال خبز التوست مع القشطة والجبنة وهذه الحلوة يقبل على أكلها كثير من الأفراد السعودية صغاراً وكباراً، وهي تتميز بطعم لذيذ وشكل مبهر للغاية حيث يمكن تناولها مع كثير من المشروبات الساخن منها والبارد، ويتم تقديمها بوضع أي نوع من المكسرات منها الفستق واللوز وكثير من الأنواع الأخرى، فهيا بنا نتعرف على أهم مكونات كنافة التوست السعودي وتعلم كيفية القيام بعملها في المنزل من خلال موقع ثقفني.

مكونات كنافة التوست السعودي بالقشطة والجبنة

تتكون كنافة التوست السعودي بعدد من المكونات ولكنها في إمكانية الكثير وهي كما يلي:

3 أكواب من الحليب ( خالي أو كامل الدسم ).

2 كوب من القشطة الطازجة.

2 ملعقة من الفستق المطحون.

نصف كوب من السكر.

كوب ونصف من الزبدة الذائبة.

كوب إلا ربع من السميد.

2 فص من المستكة المطحونة.

2 كوب من الجبنة الموتزاريلا.

كيس خبز من التوست.

طريقة عمل هذه الحلوى السعودي

يتم عمل هذه الحلوى بطريقة مختلفة وغير صعبة يمكنك القيام بها على الفور وهي كالتالي:

نحضر إناء ونضعه على نار متوسطة الحرارة ونضع به الحليب والسكر والمستكة المطحونة وعليهم السميد ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يفتح لون السميد. نقوم بطحن خبز التوست حتى يصبح ناعماً ثم نقوم بوضع الزبدة الذائبة عليها ونقلبهم جيداً. نرش خليط خبز التوست في صينية بشكل متساوي ثم نضع عليه القشطة بحيث لا تصل إلى حواف الصينية. بعد ذلك نقوم بوضع شرائح الجبنة الموتزاريلا على القشطة. ثم نضعها في الفرن المشعلة مسبقاً على درجة حرارة 190 درجة مئوية ونتركها حتى يتحمر لون التوست. نخرج الصينية من الفرن ثم نتركها حتى تبرد ونضع عليها الفستق واللوز وأي نوع من المكسرات ثم نقوم بتقديمها بألف هنا وشفا.