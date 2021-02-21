رشه واحدة وانسي شعر الجسم والوجه نهائيا يسقط بدون عودة ولن ينمو نهائيا

رشه واحدة وانسي شعر الجسم والوجه نهائيا يسقط بدون عودة تسعى معظم النساء للتعرف عن أفضل الطرق الذي تساعدها في التخلص من الشعر الزائد من الجسم نهائياً، فهذا يجعلها أن تحصل على بشرة ناعمة خالية من العيوب ومن الشعر خاصة تحت الإبطين ومنطقة العانة، كما يوجد الكثير من الطرق الذي تستخدم لإزالة الشعر ولكن جميعها لا يقلل من ظهور الشعر بل على العكس في هو يجعله ينمو سريعاً وبكثافة وهذا لا يمكن أن تقبله المرأة.

رشة يومياً توقف نمو شعر العانة والابطين

يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي يكون لها تأثير قوي وفعال في توقف أو تقليل نمو الشعر الزائد بالجسم منها الترمس المطحون الذي يعرف منذ القدم بأنه من أفضل المواد الذي تستخدم لتخفيف نمو الشعر الزائد بالجسم فاصنعي بنفسك خليط بمسحوق الترمس المر حتى تحصلين على بشرة خالية من الشعر الغير مرغوب به.

في نصف كوب من الماء قومي بنقع ملعقة كبيرة من مسحوق الترمس المر وتركيه لمدة ليلة كاملة.

ضعي الخليط بعد ذلك في زجاجة بخاخ ثم يتم استعمال الخليط عن طريق رش الخليط على المناطق التي يظهر بها الشعر مرتين في اليوم مرة صباحاً ومساءً.

استمري في استخدام تلك الطريقة حتى تحصلين على أفضل النتائج الفعالة.

طريقة التحضير:وصفة طبيعية لتقليل نمو الشعر الزائد بالجسم

تحتوي هذه الوصفة على كثير من المكونات التي تعمل على تقليل نمو شعر الجسم والوجه، فقومي بإحضار برطمان زجاجي ضعي به ملعقة كبيرة من حبوب حمص الشام وملعقة كبيرة من الترمس المر ضيفي لهم كوبان من الماء المغلي وتركيهم مع بعضهم حتى الصباح.

وفي اليوم التالي قومي بتصفية الخليط وضعيه في زجاجة بخاخ واحفظيه في الثلاجة لمدة أسبوع، وبعد ذلك قومي برش المناطق الموجود بها الشعر الزائد بعد أن يتم إزالته بأي طريقة تفضليها وتركيه حتى يجف تماماً، يكرر استخدام الخليط كل يوم لمدة أسبوعين وفي كل مرة تقومي فيها بإزالة الشعر.