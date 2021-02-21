كيكة الخلاط السريعة حضريها في 5 دقايق بس

تعتبر كيكة الخلاط من أصناف الكيكات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في أقل من خمس دقائق وتعد مكوناتها بسيطة ومتواجدة في كل منزل، واليوم من خلال موقعنا سنحضر كيكة الخلاط الاسفنجية الهشة في البيت بكل سهولة ويمكن عملها بأكثر من نكهة منها كيكة الزبادي أو كيكة الشكولاتة كما يمكن عملها بالبرتقال الطازج لتواجده بكثرة في فصل الشتاء، سنتعرف الآن من خلال السطور التالية على المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة. مكونات كيكة الخلاط: الحليب: كوب كبير.

السكر البودر: كوب كبير.

البيض: ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

بيكينج بودر: ملعقة كبيرة.

فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.

الدقيق: كوب ونصف ومخصص للحلويات.

الزبدة: ملعقة كبيرة. طريقة تحضير كيكة الخلاط الاسفنجية بالخطوات: مكونات كيكة الخلاط:طريقة تحضير كيكة الخلاط الاسفنجية بالخطوات: يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب والبيض والفانيليا والسكر والزبدة أيضا. حضري إناء عميق وقومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر جيدا. قومي بوضع الخليط السابق السائل على الدقيق والبيكينج بودر ويتم خلطه جيدا بالمضرب السلك لمدة خمسة دقائق. حضري صينية الكيك وضعي بها سمن حتى لا يلتصق الخليط. ضعي صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتم نضجها. بعد أن تبرد يتم تقطيعها وتقديمها بجوار مشروب دافئ. طريقة عمل كيكة البرتقال: طريقة عمل كيكة البرتقال: كيكة البرتقال تعد من أفضل أنواع الكيكات التي نعدها لمذقها الجيد، لذا سنتعرف على المقادير بكل سهولة وطريقة التحضير بالخطوات. مقادير كيكة البرتقال: عصير برتقال: كوب كبير.

السكر البودر: كوب كبير.

البيض: ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

بيكينج بودر: ملعقة كبيرة.

فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.

الدقيق: كوب ونصف ومخصص للحلويات.

الزبدة: ملعقة كبيرة. طريقة تحضير كيكة البرتقال: يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به عصير البرتقال والبيض والفانيليا والسكر والزبدة أيضا. حضري إناء عميق وقومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر جيدا. قومي بوضع الخليط السابق السائل على الدقيق والبيكينج بودر ويتم خلطه جيدا بالمضرب السلك لمدة خمسة دقائق. حضري صينية الكيك وضعي بها سمن حتى لا يلتصق الخليط. ضعي صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتم نضجها. بالتقسيط المريح جدد سيارتك من هوندا من أي مكان مقادير كيكة البرتقال:طريقة تحضير كيكة البرتقال: الوسوم

تعتبر كيكة الخلاط من أصناف الكيكات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في أقل من خمس دقائق وتعد مكوناتها بسيطة ومتواجدة في كل منزل، واليوم من خلال موقعنا سنحضر كيكة الخلاط الاسفنجية الهشة في البيت بكل سهولة ويمكن عملها بأكثر من نكهة منها كيكة الزبادي أو كيكة الشكولاتة كما يمكن عملها بالبرتقال الطازج لتواجده بكثرة في فصل الشتاء، سنتعرف الآن من خلال السطور التالية على المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة. مكونات كيكة الخلاط: الحليب: كوب كبير.

السكر البودر: كوب كبير.

البيض: ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

بيكينج بودر: ملعقة كبيرة.

فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.

الدقيق: كوب ونصف ومخصص للحلويات.

الزبدة: ملعقة كبيرة. طريقة تحضير كيكة الخلاط الاسفنجية بالخطوات: مكونات كيكة الخلاط:طريقة تحضير كيكة الخلاط الاسفنجية بالخطوات: يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب والبيض والفانيليا والسكر والزبدة أيضا. حضري إناء عميق وقومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر جيدا. قومي بوضع الخليط السابق السائل على الدقيق والبيكينج بودر ويتم خلطه جيدا بالمضرب السلك لمدة خمسة دقائق. حضري صينية الكيك وضعي بها سمن حتى لا يلتصق الخليط. ضعي صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتم نضجها. بعد أن تبرد يتم تقطيعها وتقديمها بجوار مشروب دافئ. طريقة عمل كيكة البرتقال: طريقة عمل كيكة البرتقال: كيكة البرتقال تعد من أفضل أنواع الكيكات التي نعدها لمذقها الجيد، لذا سنتعرف على المقادير بكل سهولة وطريقة التحضير بالخطوات. مقادير كيكة البرتقال: عصير برتقال: كوب كبير.

السكر البودر: كوب كبير.

البيض: ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

بيكينج بودر: ملعقة كبيرة.

فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.

الدقيق: كوب ونصف ومخصص للحلويات.

الزبدة: ملعقة كبيرة. طريقة تحضير كيكة البرتقال: يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به عصير البرتقال والبيض والفانيليا والسكر والزبدة أيضا. حضري إناء عميق وقومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر جيدا. قومي بوضع الخليط السابق السائل على الدقيق والبيكينج بودر ويتم خلطه جيدا بالمضرب السلك لمدة خمسة دقائق. حضري صينية الكيك وضعي بها سمن حتى لا يلتصق الخليط. ضعي صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتم نضجها. بالتقسيط المريح جدد سيارتك من هوندا من أي مكان مقادير كيكة البرتقال:طريقة تحضير كيكة البرتقال:

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