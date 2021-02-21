الكريم الخارق كريم لبان الذكر شد وتبيض الوجه والرقبة والجسم والتخلص من تجاعيد البشرة

الكريم الخارق كريم لبان الدكر شد وتبيض الوجه والرقبة والجسم لبان الذكر من المواد الصمغية الطبيعية التي تحتوي على مادة الكولاجين التي تستخدم لحل الكثير من المشكلات التي تواجهها البشرة فهو يعمل على تقشير البشرة وتجديد خلاياها وبالتالي تجعلها بيضاء خالية من التصبغات والبقع الداكنة، كما أنه من أفضل المكونات التي تستعمل لتبيض المناطق الحساسة واسمرار حول الفم والتخلص من الهالات السوداء، ولأن لبان الذكر يقوم بدعم البشرة بالكولاجين فهو بالتأكيد يخلصها من التجاعيد والخطوط البيضاء والدقيقة.

الكريم الخارق لبان الذكر للوجه للتبيض والتجاعيد

يحتوي لبان الذكر على كثير من الفوائد للبشرة وأهمها التفتيح والتخلص من التجاعيد تماماً ويتم استخدام لبان الذكر بكثير من الطرق الذي تتمثل في الآتي:

لبان الذكر لإزالة التجاعيد:

تستخدم هذه الوصفة للتخلص من تجاعيد الوجه وبالأخص التي تظهر حول العينين وتساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها وتستخدم كما يلي:

المكونات:

4/1 كوب زيت جوز الهند.

4/1 كوب زيت الأفوكادو.

10 قطرات من زيت لبان الذكر.

10 قطرات زيت المر.

5 قطرات زيت خشب الصندل.

1 ملعقة كبيرة شمع العسل.

طريقة الاستعمال:

في وعاء معدني قومي بإذابة زيت جوز الهند ثم ضيفي له كافة المكونات السابقة واخلطيهم مع بعضهم.

ثم قومي بتدليك المناطق الموجود بها التجاعيد خاصة حول العينين ويفضل أن يتم ذلك قبل النوم وتركيه طول الليل.

يتم غسيل الوجه في الصباح بالماء الفاتر، واحرصي على استخدام الخليط كل يوم قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

لبان الذكر لتفتيح البشرة:

تعتبر من الوصفات المهمة التي يتم استخدامها للتخلص من المناطق الداكنة بالوجه والبقع واسمرار حول الفم وخلافه وتستخدم كالتالي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة لبان الذكر.

1 كوب ماء مغلي.

طريقة الاستعمال:

في وعاء ضعي الماء ولبان الذكر وتركيه ينقع لليلة كاملة حتى أن تتغير لون الماء ويكون باللون الأبيض.

قومي بتصفية لبان الذكر من الماء ثم يتم وضعه بوعاء زجاجي ويحفظ بالثلاجة.

من الماء ثم يتم وضعه بوعاء زجاجي ويحفظ بالثلاجة. اغمري قطعة من القطن في ماء لبان الذكر ومرريها على البشرة وتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.