أسرار تتبيلة الفراخ البانية زي فراخ كنتاكي وتكا المقرمشة الذهبية

نقدم لكم أسرار تتبيلة الفراخ البانية الاحترافية، حيث أن الفراخ البانية هي واحدة من أشهى الوجبات التي يمكن تحضيرها كوجبة أساسية على المائدة في وجبة الغداء، فهي معشوقة الجميع من مختلف الفئات العمرية لطعمها الشهي ومذاقها الذي يضيف إلى الطعام جمالًا، فالفراخ بمختلف طرق تحضيرها لا خلاف على حبها والحرص على تناولها باستمرار، فهي تمد الجسم بما يحتاجه من بروتينات، كما أنها من الوجبات الخفيفة على المعدة والتي يمكن تحضيرها في المناسبات والعزائم المتعددة.أسرار تتبيلة الفراخ البانية
وتتبيلة الفراخ البانية هي أهم ما يميزها ويميز كل سيدة عن الأخرى أيضًا، فلكل ربة منزل طريقتها الخاصة في الطهي وأسرارها التي تميز طعامها عن الجميع، واليوم نستعرض معكم طريقة عمل تتبيلة الفراخ البانية في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات تتواجد في أي بيت.مقادير تتبيلة الفراخ البانية
- 2 حبة من البصل.
- ملح وفلفل وبهارات.
- 2 كوب صغير من الخل.
- 2 ملعقة من الكاتشب.
- فص واحد من الثوم المهروس.
- بيضتان.
- بقسماط.
- زيت للقلي.
قد يهمك: استخدمي عجينة المخبوزات في صناعة الفطائر والبيتزا والعيش كمانطريقة تحضير تتبيلة الفراخ البانية
- قومي بفرم البصل وإضافة الخل والملح والفلفل والبهارات إليه.
- ثم قومي بإضافة الثوم والكاتشب إلى خليط البصل مع التقليب بشكل جيد.
- قومي بتتبيل قطع الدجاج البانية بشكل جيد بالخليط ونتركها ما يقرب من ساعة في الخليط حتى يتم التتبيل جيدًا.
- قومي بعدها بخلط كلًا من البيض والبقسماط بشكل جيد ووضع قطع الفراخ به، ثم وضعها في زيت غزير تم تسخينه على النار.
ومن الجدير ذكره أنه بإمكانك تحضير تتبيلة الفراخ البانيه، وأن تقومي بتتبيلها وتحضيرها وحفظها في الفريزر جاهزة، وعندما تحتاجينها تخرجيها من الفريزر حتى تتفكك، ومن الممكن أن تفككيها في الميكرويف، ومن ثم تقومي بقليها في زيت غزير.
- دعاء الكرب والضيق
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نقدم لكم أسرار تتبيلة الفراخ البانية الاحترافية، حيث أن الفراخ البانية هي واحدة من أشهى الوجبات التي يمكن تحضيرها كوجبة أساسية على المائدة في وجبة الغداء، فهي معشوقة الجميع من مختلف الفئات العمرية لطعمها الشهي ومذاقها الذي يضيف إلى الطعام جمالًا، فالفراخ بمختلف طرق تحضيرها لا خلاف على حبها والحرص على تناولها باستمرار، فهي تمد الجسم بما يحتاجه من بروتينات، كما أنها من الوجبات الخفيفة على المعدة والتي يمكن تحضيرها في المناسبات والعزائم المتعددة.أسرار تتبيلة الفراخ البانية
وتتبيلة الفراخ البانية هي أهم ما يميزها ويميز كل سيدة عن الأخرى أيضًا، فلكل ربة منزل طريقتها الخاصة في الطهي وأسرارها التي تميز طعامها عن الجميع، واليوم نستعرض معكم طريقة عمل تتبيلة الفراخ البانية في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات تتواجد في أي بيت.مقادير تتبيلة الفراخ البانية
- 2 حبة من البصل.
- ملح وفلفل وبهارات.
- 2 كوب صغير من الخل.
- 2 ملعقة من الكاتشب.
- فص واحد من الثوم المهروس.
- بيضتان.
- بقسماط.
- زيت للقلي.
قد يهمك: استخدمي عجينة المخبوزات في صناعة الفطائر والبيتزا والعيش كمانطريقة تحضير تتبيلة الفراخ البانية
- قومي بفرم البصل وإضافة الخل والملح والفلفل والبهارات إليه.
- ثم قومي بإضافة الثوم والكاتشب إلى خليط البصل مع التقليب بشكل جيد.
- قومي بتتبيل قطع الدجاج البانية بشكل جيد بالخليط ونتركها ما يقرب من ساعة في الخليط حتى يتم التتبيل جيدًا.
- قومي بعدها بخلط كلًا من البيض والبقسماط بشكل جيد ووضع قطع الفراخ به، ثم وضعها في زيت غزير تم تسخينه على النار.
ومن الجدير ذكره أنه بإمكانك تحضير تتبيلة الفراخ البانيه، وأن تقومي بتتبيلها وتحضيرها وحفظها في الفريزر جاهزة، وعندما تحتاجينها تخرجيها من الفريزر حتى تتفكك، ومن الممكن أن تفككيها في الميكرويف، ومن ثم تقومي بقليها في زيت غزير.
- دعاء الكرب والضيق
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