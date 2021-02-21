طريقة بسبوسة التمر المكرملة والطرية جدا بالخطوات بأسرار الحلواني

البسبوسة بشكل عام هي تعتبر من ضمن أفضل الحلويات الشرقية واطعم المأكولات التي يفضلها اغلب الاشخاص في الوطن العربي دائما نقوم بتناولها في شهر رمضان كما يتم تناولها وايضا في الاعياد والمناسبات السعيدة دائما تتواجد في أعياد الميلاد هي وجبه اساسيه وسريعة التحضير كما أن البسبوسة يتم اعدادها بالعديد من الطرق والخصائص المتعددة والحشوات الهائلة، ولكن يتم تناولها بالشوكولاتة ويتم تناولها بالمكسرات المتعددة والقشطه وبعض الأشخاص يتناولون البسبوسة بالتمر وهي افضل انواع البسبوسة، الهائلة التي تتواجد بصفة مستمرة في منازلنا ونقوم بتحضير ها باسهل الطرق واسرعها لذلك إذا كنت لا تعلمين الطريقة الافضل والاسهل تحضير البسبوسة بالتمر يمكنك أن تتابعي المقال هذا. طريقة بسبوسة التمر مقادير البسبوسة كمية بسيطة من التمر المهروس والمخلى من النوى.

2 كوب ونصف من السميد.

كوب من السكر الناعم.

ملعقتين من عسل النحل.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الحليب.

ملعقة الا ربع من البيكنج باودر. مقادير السيرب كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير نصف ليمون.

ملعقة كبيرة سمن. طريقة عمل البسبوسة بالتمر نقوم بخلط السميد مع كمية من البسبوسة باستخدام يدين لسهولة العجن

ثم نقوم بإضافة العسل والزبادي والسكر والبيكنج باودر ونقوم بتقليبه هذه المكونات لكي يتجانس البسبوسة.

ثم نبدأ بصب كمية من البسبوسة في الصينية التي تقوم بأضافة كمية بسيطة من الزبدة أو السمن بها، مع ملعقة من الدقيق.

ونقوم بوضع البسبوسة داخل الفرن من خلال تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى 230 درجة مئوية.

ثم نقوم بإضافة التمر المهروس على البسبوسة ونبدا وضع الشربات الساخن على البسبوسة.

وان نقوم بأدخالها في الفرن ويتم تغطيته البسبوسة جيدا باستخدام ورق الفويل وبعد ذلك نقوم بتزيينها باستخدام الفستق المجروش والقشطة. طريقة عمل السيرب نضع كمية من المياه على النار ثم نبدأ بإضافة السكر.

ونتركهم حتى الغليان.

ثم نقوم بإضافة كمية بسيطة من عصير الليمون.

ونترك هذا المزيج حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من السمن.

كما يمكننا أيضا أن نقوم اضافة ملعقة من عسل الجلوكوز لتحلية الطعم. حساب المواطن إضافة التابعين في 5 خطوات وفق تعديلات ضوابط البرنامج الوسوم

البسبوسة بشكل عام هي تعتبر من ضمن أفضل الحلويات الشرقية واطعم المأكولات التي يفضلها اغلب الاشخاص في الوطن العربي دائما نقوم بتناولها في شهر رمضان كما يتم تناولها وايضا في الاعياد والمناسبات السعيدة دائما تتواجد في أعياد الميلاد هي وجبه اساسيه وسريعة التحضير كما أن البسبوسة يتم اعدادها بالعديد من الطرق والخصائص المتعددة والحشوات الهائلة، ولكن يتم تناولها بالشوكولاتة ويتم تناولها بالمكسرات المتعددة والقشطه وبعض الأشخاص يتناولون البسبوسة بالتمر وهي افضل انواع البسبوسة، الهائلة التي تتواجد بصفة مستمرة في منازلنا ونقوم بتحضير ها باسهل الطرق واسرعها لذلك إذا كنت لا تعلمين الطريقة الافضل والاسهل تحضير البسبوسة بالتمر يمكنك أن تتابعي المقال هذا. طريقة بسبوسة التمر مقادير البسبوسة كمية بسيطة من التمر المهروس والمخلى من النوى.

2 كوب ونصف من السميد.

كوب من السكر الناعم.

ملعقتين من عسل النحل.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الحليب.

ملعقة الا ربع من البيكنج باودر. مقادير السيرب كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير نصف ليمون.

ملعقة كبيرة سمن. طريقة عمل البسبوسة بالتمر نقوم بخلط السميد مع كمية من البسبوسة باستخدام يدين لسهولة العجن

ثم نقوم بإضافة العسل والزبادي والسكر والبيكنج باودر ونقوم بتقليبه هذه المكونات لكي يتجانس البسبوسة.

ثم نبدأ بصب كمية من البسبوسة في الصينية التي تقوم بأضافة كمية بسيطة من الزبدة أو السمن بها، مع ملعقة من الدقيق.

ونقوم بوضع البسبوسة داخل الفرن من خلال تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى 230 درجة مئوية.

ثم نقوم بإضافة التمر المهروس على البسبوسة ونبدا وضع الشربات الساخن على البسبوسة.

وان نقوم بأدخالها في الفرن ويتم تغطيته البسبوسة جيدا باستخدام ورق الفويل وبعد ذلك نقوم بتزيينها باستخدام الفستق المجروش والقشطة. طريقة عمل السيرب نضع كمية من المياه على النار ثم نبدأ بإضافة السكر.

ونتركهم حتى الغليان.

ثم نقوم بإضافة كمية بسيطة من عصير الليمون.

ونترك هذا المزيج حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من السمن.

كما يمكننا أيضا أن نقوم اضافة ملعقة من عسل الجلوكوز لتحلية الطعم. حساب المواطن إضافة التابعين في 5 خطوات وفق تعديلات ضوابط البرنامج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة بسبوسة التمر المكرملة والطرية جدا بالخطوات بأسرار الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.