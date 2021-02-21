وصفة الاسبرين لتطويل الشعر هتخلي شعرك زي شعر الأميرة روبانزل

نقدم لكم الاسبرين لتطويل الشعر من موقعنا ثقفني، حيث يعتبر الشعر هو محور اهتمام جميع الفتيات والنساء، حيث أنه رمز الأنوثة والجمال لديهم، وسوف نقدم لهم في هذا المقال وصفات الاسبرين لتطويل الشعر، والتي تساعد على تكثيف الشعر، حيث تعاني أغلب الفتيات من تساقط الشعر باستمرار بسبب العديد من العوامل سواء كانت نفسية أو وراثية أو مرضية أو نتيجة استخدام منتجات تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية باستمرار، وتعتبر هذه الوصفة مجربة وسحرية لحل مشاكل البشرة وتساعد بشكل كبير على تقوية جذور الشعر وزيادة نموه.

وصفة الاسبرين السحرية لتطويل الشعر

يمكنكم تجربة هذه الوصفة والاستمرار على تكرارها للحصول على النتائج المذهلة لها والتمتع بشعر طويل وجذاب في أسرع وقت، ونحتاج بهذه الوصفة إلى ما يلي:

6 حبوب من الاسبرين.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من كربونات الصوديوم.

ونقوم بتذويب الاسبرين في الماء الدافئ بشكل جيد، ثم نضيف لهم كربونات الصوديوم، ونقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر، ونقوم بتدليك الفروة بشكل جيد، ثم نغطيه بفوطة أو الغطاء البلاستيكي للشعر ونتركه كذلك حوالي ساعتين لا تقل عن ذلك، ثم نقوم بعد انتهاء الوقت بغسله بالماء والشامبو، ويفضل استعمال نوع خالي من السلفات، ويمكن تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع والاستمرار عليها حتى نلاحظ الفرق.

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طريقة تطويل الشعر بالاسبرين

نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه المكونات:

6 حبوب من الاسبرين. كوب ماء دافئ. 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نصف كوب من عصير الليمون.

نقوم بطحن الاسبرين بشكل جيد، ونقوم بوضعها في الماء الدافئ، ونقلبهم بشكل جيد حتى تمام ذوبان الاسبرين، وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون وعصير الليمون.

ونحرك الخليط مع بعضه بشكل جيد حتى تتجانس المكونات، ونقوم بتوزيعها على الشعر والفروة جيداً، وندلك قليلاً، ثم نغطي الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة، ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

وبعد انتهاء الوقت نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، وتساعد هذه الوصفة على علاج قشرة الرأس وبالأخص إذا تم استعمال شامبو ضد القشرة لغسل الشعر، ويمكنكم تكرارها مرتين في الأسبوع لأفضل نتيجة.

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خطوات تحضير وصفة الاسبرين لتطويل الشعر