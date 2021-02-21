أسرار سحرية في الجلاش الأصابع وطريقته المبتكرة لأشهر الطباخين

نقدم لكم أسرار سحرية في الجلاش الأصابع من موقعنا ثقفني، حيث يحتاج الإنسان خلال يومه لكمية محددة من السكريات حتى تزيد نشاط جسده وتمده بالطاقة اللازمة، ولا شك أن الجلاش يعد من أكثر الحلويات المحببة إلى النفس ويسهل تناولها في أي وقت سواء في الغداء كحشوه بالجبن أو اللحم، أو حتى للتناول بين الوجبات للتحلية، فجلاش الأصابع من الحلويات الشهية، ويتم حشوها بالمكسرات أو وفقًا للرغبة.

أسرار سحرية في الجلاش الأصابع

الجلاش أو البقلاوة من الحلويات التي تشتهر بها دول بلاد الشام ومصر بشكلٍ خاصٍ، والتي تتكون من طبقاتٍ رقيقةٍ جدًا من العجين، الذي يتم حشوه بعدة أنوع من الحشوات، كحشوه بالفستق الحلبي، أو الجوز أو القشطة، واليوم سنقدم لكم طريقة حشو الجلاش بالقشطة في وقت سريع.

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نصف عبوة من عجينة الجلاش.

2 ملعقة كبيرة من الفستق الحلبي المطحون، للتزيين.

2 كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

نصف كوب من السميد الخشن.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

كوب واحد من السمن النباتي الذائب.

2 كوب من القطر.

قومي بتجهيز عجينة الجلاش وفردها على ورق زبدة على أن تكون الجهة الطويلة من الجلاش في الأمام، وباستخدام فرشاة الدهن يتم مسح قطعة الجلاش بطبقة رقيقة من السمن النباتي. لتحضير القشطة يتم وضع كل من: الحليب، والسميد والسكر في وعاء على النار المتوسطة، مع مراعاة الاستمرار في تحريك المكونات، حتى تتماسك القشطة، ثم إبعاد الوعاء عن النار، وترك القشطة حتى تبرد. قومي بعد ذلك بوضع ملعقة كبيرة من الحشو على طرف عجينة الجلاش، ولف العجينة على الحشو أربع مرات، ثم تقطيع العجينة باستخدام السكين، ووضعها في صينية في الفرن. قومي بترك أصابع الجلاش في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم قومي بإخراجه ووضع عليها القطر وتزينها بالفستق الحلبي.

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مقادير الجلاش الأصابعطريقة تحضير الجلاش الأصابع