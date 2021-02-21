أسرار الخميرة لتفتيح البشرة هتخليها زي بشرة الطفل المولود جديد

نقدم لكم أسرار الخميرة لتفتيح البشرة من موقعنا ثقفني، حيث يوجد أنواع كثيرة من الخميرة، ومن أشهرها هي الخميرة الفورية التي يتم استخدامها في تحضير المخبوزات والمعجنات والتي تساعد على نفخهم وتخميرها للحصول على وصفات هشة وطرية، ويتم الحصول عليها من العطار أو السوبر ماركت، ولكن يوجد فوائد أخرى جمالية بجانب الخبز لا يعلمها الكثيرون، ومن أشهرها تفتيح البشرة، وذلك لأنها تحتوي على عدد كبيرة من الفيتامينات التي تساعد على تقليل الحبوب وتفتيح اللون الداكن، ومن أشهرها فيتامين ب، ولذلك نقدم لكم بعض وصفات الخميرة لتبييض الوجه.

وصفة الخميرة لتفتيح البشرة

يمكنكم الاستفادة من سحر هذه الوصفة من خلال تحضير هذه المكونات أولاً:

ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة مخففة بحليب دافئ.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة الحجم من الدقيق.

عدد 1 بيضة.

ملعقة صغيرة الحجم من العسل النحل.

نقوم بتحضير الوصفة من خلال خلط المكونات كلها مع بعضها البعض بشكل جيد، ونقوم بتوزيع الخليط على الوجه بشكل جيد، ونتركه حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وبعد ذلك الماء البارد، ويجب تكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

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ماسك الخميرة لتبييض البشرة

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي:

ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه لمدة 30 دقيقة، وبعد انتهاء الوقت يجب غسل الوجه بالماء الفاتر، ويجب الحفاظ على تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة سحرية في أسرع وقت ممكن.

وصفة الخميرة السحرية لترطيب البشرة

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات الطبيعية، وهي:

نصف كوب من الخميرة.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، ونقوم بتوزيعه على البشرة وتدليكها، ثم نتركه على الوجه لمدة ثلث ساعة حتى يجف بشكل جيد، وبعد انتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد، وسوف تحصلون على نتائج مبهرة.