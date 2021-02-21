عجينة السمبوسك الهشة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة أشهي من الجاهزه

نقدم لكم طريقة عمل عجينة السمبوسك الهشة باللحمة المفرومة، حيث أن السمبوسك باللحمة نوع مشهور جدا من المعجنات في العالم، ومميزاته أن طعمه مقرمش وناعم لذيذ جدا، ويمكن ملئه بالعديد من الحشوات المختلفة، أبرزها اللحم المفروم، كما تُعرف بأنها من أشهى المقبلات التي يمكن تحضيرها على المائدة الذي يتوق إليه الصغار والكبار، سوف نتعلم كيفية صنع السمبوسك من اللحم المفروم والمكونات اللازمة لصنعها في المنزل.

عجينة السمبوسك الهشة باللحمة المفرومة

في الأصل العديد منهن يقمن بشراء العجينة، لكن البعض منهن لا يرغبن في شرائها من الخارج ويريدن صنعها في المنزل، في الواقع العمل في المنزل متواضع وبسيط تحضيره ولكن قبل هذا إليك المكونات التي ستستخدمينها في الوصفة:

أربع أكواب طحين.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

بيضة.

نصف كوب زيتون.

كوبان من الماء الدافئ.

لحم مفروم.

مكونات السمبوسك باللحمة اللذيذة

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أضيفي الدقيق والبيكيج بودر مع البيضة في بولة مناسبة حجمها للمقادير واخلطيهم جيداً.

صب الكمية المناسبة من الخميرة في نصف كوب من الماء وقلّب المكونات حتى تتضاعف لمدة عشر دقائق.

ثم نضيف المزيج إلى الدقيق ونقلب المكونات ونضيف الزيت والماء تدريجياً ثم نخلط المكونات حتى ملاحظة أن العجينة أصبحت ناعمة ومقرمشة.

غطي العجينة واتركيها ترتفع في مكان دافئ.

نقطع العجينة إلى دوائر رفيعة ولفها إلى مثلثات.

محشوة باللحم المفروم المتبل وملفوفة على شكل مثلثات.

نقطع البصل إلى قطع صغيرة، ثم نضيف كمية قليلة من الزيت النباتي ونقلب حتى يتقلص البصل ويتحول إلى اللون الذهبي. أثناء التحريك، أضيفي اللحم المفروم، ثم أضيفي الجزر والبازلاء والبهارات والملح والفلفل الأسود. يقلب على نار هادئة حتى ينضج تماما. ضعي الحشوة في الصينية وضعيها جانبًا حتى تبرد. جهزوا قطع العجين وحضروا الحشوة في المنتصف وعبئوها حتى تكتمل الكمية. نضع القطع في الزيت النباتي ونقلبها من جميع الجهات حتى تتخذ اللون الذهبي. توضع على ورق ماص لمنع الشحوم الزائدة وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة مميزة للسمبوسك باللحمةطريقة تحضير حشوة السمبوسك

تختلف الأطعمة في شهر رمضان وتحتاج ربة المنزل إلي معرفة كل ما هو جديد وقد قمنا بإعطائك وصفة مميزة لك عزيزتي وهي السمبوسك باللحمة الشهية.