طريقة مبتكرة لقلي البطاطس من غير ما يمتص نقطة زيت بطاطس مقرمشة وصحية

تعد طريقة الحصول على أصابع البطاطس المقرمشة من أكثر الأمور المرغوبة من قبل العديد من الناس لأنها تعد من الاطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها سواء كان ذلك للأطفال أو للكبار حيث لونها الذهبي الجذاب يجعلها في المقدمة بل أن هناك بعد الأكلات لا تتم إلا في وجودها ولكن يواجه الكثير من محبيها مشكلة أساسية وهي أنها تمتص الزيت بكميات كبيرة جِدًّا مما يؤدي إلى ارتفاع وزن الإنسان وكذلك مستويات الدهون الخاصة بالجسم وعلى ذلك فأصبحت النساء تحاول الإبتعاد عن تحضيرها لمحاولة التقليل من أضرارها ولكن بسبب ازدياد الإقبال عليها فتم التوصل إلى أفضل طريقة لـقلي البطاطس بدون ما يمتص زيت.

قلي البطاطس بدون ما يمتص زيت

يحاول العديدون الحصول على قوام البطاطس المقرمش الذي تقوم المطاعم بتوفيره وفيما يلي طريقة عمل ذلك:

الغسل جِيدًاوتقطع على حسب الرغبة ويفضل أن تكون متوسطة السمك.

يتم وضعها في إناء مملوء بالماء المثلج.

إضافة نصف كوب خل لكل ٢ كيلو بطاطس ويرش الملح بالمقدار المرغوب.

إدخال البطاطس في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة واحدة.

يوضع الإناء على نار البوتجاز حتى الغليان.

يتم تصفية البطاطس جِيدًا وتحمر في مقلاة بها كمية كبيرة من الزيت حتى الوصول إلى اللون الذهبي.

طريقة التفريق بين بطاطس التحمير وبطاطس الطبخ

حيث تعاني العديد من السيدات من أحتراقها وتغير لونها عند القلي أو أن قوامها يصبح طري وفيما يلي نتعرف على أهم الفروقات:

“البطاطس الحمراء” تعد من أجود الأنواع الصالحة لعمل رقائق الشيبسي والاصابع المقرمشة الجميلة.

“بطاطس التحمير” ذات لون فاتح بينما الأخرى تتميز بلونها الغامق إلى حد ما.

“بطاطس الطبخ” طرية وحجمها يكون كبير ويمكن وتقشر بكل سهولة باستعمال اليد بينما العكس في تلك الخاصة بالقلي حيث تتمتع بقوام صلب.