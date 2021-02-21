إزالة شعر العانة بالملح الإنجليزي هيشيل الشعر من أول استعمال

نقدم لكم وصفات إزالة شعر العانة بالملح الإنجليزي من موقعنا ثقفني، حيث أنه من أكثر الأمور التي تسبب إزعاج وتوتر لجميع السيدات، وعلى الرغم من طرق إزالة الشعر المتعددة إلا أنها لا تحقق نتائج سحرية مثل وصفات الملح الإنجليزي، فهي تساعد على التخلص من الشعر بكل سهولة وبدون ألم، وتساعد هذه الوصفة على تفتيح لون الجسم أيضاً بالإضافة إلى إزالة الشعر، ومع الوقت نلاحظ قلة ظهور الشعر في هذه المناطق حتى يختفي تماماً، وبالتالي أثبتت الوصفات الطبيعية نجاح وفعالية كبيرة في مجال إزالة الشعر.

طريقة إزالة شعر العانة بالملح الإنجليزي

نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه المكونات:

كمية مناسبة من الملح الإنجليزي.

كمية كافية من الماء.

نقوم بوضع الماء في وعاء ونضيف له الملح الإنجليزي، ونخلطهم بشكل جيد، ثم نقوم بتوزيع هذا المحلول على أماكن الشعر الزائد مثل منطقة العانة، وندلك المنطقة بحركات دائرية لمدة دقائق قليلة، وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء البارد، ونجفف البشرة بشكل جيد، ويجب الاستمرار على هذه الوصفة حتى يختفي الشعر تماماً من الجسم ونلاحظ عدم ظهوره مرة أخرى.

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وصفة سحرية لإزالة شعر العانة بالملح

نحتاج لهذه الوصفة بعض المكونات الطبيعية، وهي:

ملح الطعام خشن. ماء ورد. صابون زيت الزيتون مبشور.

نقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى نحصل على خليط ذات قوام كريمي، ونقوم بتوزيع الخليط على مناطق الشعر الزائد بعد ذلك، ونتركه لمدة ساعتين على الأقل وبعد ذلك نلاحظ تساقط الشعر من هذه المنطقة، ونقوم بغسلها بالماء الفاتر، ونستخدم ماء الورد لترطيب المنطقة، ولكن ينصح بتجربة القليل من الخليط على الجسم أولاً للتأكد من عدم وجود أي حساسية.

5 ملعقة كبيرة من ملح البحر.

6 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

5 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

خلطة الملح لإزالة الشعر الزائد

نقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة، ونقوم بتوزيعه على البشرة، وندلكها لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسل الجسم بالماء البارد، ويمكن استخدام ماء الورد لإزالة لون الكركم، ويجب تكرار هذا الخليط مرة كل يوم.