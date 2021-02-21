دلكي جسمك بملعقة نشا لتبييض وتفتيح وتوحيد لون الجسم كوني عروسة كل يوم

كثير من السيدات تسعى بصورة مستمرة للحصول على جسم ناعم أبيض، فتجدهن يبحثن عن وصفات تستطيع منحهن هذا الأمر، ومن أهم تلك الوصفات تبييض الجسم بالنشا حيث تستخدم في العديد من الأغراض، وتكسب الجسم لون فاتح تحلم بيه جميع النساء، والسبب في تفضيل الكثير منهن للوصفات الطبيعية، كونهن يخشين المواد الكيميائية التي قد تتواجد ضمن مستحضرات التجميل، والتي قد تضر أكثر مما تنفع وكثيرا ما يكون الضرر بالغ ولا يمكن علاجه بسهولة.

فوائد النشا للجسم

تمتلك العديد من الخصائص التي تجعلها مفيدة جدا للبشرة، والتي من أهمها ما يلي:

تجعل البشرة تبدو في حالة صحية جيدة لأنها تساهم في نمو الخلايا الجلدية الجديدة.

تضم مجموعة من المعادن الهامة للجلد مثل الحديد والكالسيوم.

تساعد في التخفيف من التهيج الذي قد يصيب البشرة.

تعتبر حل فعال وسريع لمعالجة مشكلة حب الشباب.

تساهم في تهدئة الحكة التي قد تصيب الجلد نتيجة الحساسية.

تعمل على تنظيف الجلد لكونها تقوم بإزالة طبقة الجلد الميتة.

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساهم في تفتيح اللون.

تساهم في التخفيف من ظهور التجاعيد لاحتوائها على فيتامين

كيفية تحضير دلكة النشا للجسم

يمكن تحضير تلك الوصفة بكل سهولة داخل المنزل وبأقل التكاليف، وذلك باتباع الآتي.

المكونات:

ملعقتين من النشا.

نصف ملعقة ليمون.

ثلاثة ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقتين من اللبن السائل.

طريقة التحضير:

يتم مزج المكونات معاً في إناء واحد وخلطهما جيدًا للحصول على مزيج كريمي غاية في النعومة.

يتم تطبيقها على الجلد وتترك حتى تمام الجفاف.

يجب وضع قليل من المياه على الجسد ثم البدء في فرك الكلمة بلطف وتقشيرها.

بعد الانتهاء يتم غسل الجسم بمياه دافئة ثم ترطيبه بواسطة إحدى الكريمات المخصصة لذلك.