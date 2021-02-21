خطوات سحرية في عش العصفور بالقشطة اعرفي طريقة تحضيره خطوة بخطوة

نقدم لكم خطوات سحرية في عش العصفور بالقشطة من موقعنا ثقفني، حيث أن عش العصفور هي نوع من أهم الحلويات المنتشرة بكثرة في الدول العربية وبالأخص سوريا، كما تحرص كل سيدة على طريقة تعلمها، فهي ذات مذاق شهي وطعم لذيذ يعشقه الكبير قبل الصغير، كما أنها تتواجد بكثرة ضمن الحلويات التي تهتم كل سيدة بتحضيرها على المائدة خاصةً في العزائم، ومع ارتفاع أسعار الحلويات الملحوظ أصبحت كل سيدة وربة منزل تلجأ إلى إعداد الحلويات في المنزل لتوفير المال وضمان مكونات التحضير وجودتها.خطوات سحرية في عش العصفور بالقشطة
نستعرض معكم الآن طريقة عمل عش الغراب بالقشطة في المنزل بمكونات يسهل توافرها في أي منزل وفي وقت سريع، حيث يمكنك تحضيرها وتقديمها في العزائم او بين الوجبات، حيث أنها معشوقة الكبار والصغار معًا.مقادير عش العصفور بالقشطة
- كيلوغرام من جبنة الكنافة.
- 2 كوب ونصف من القشطة.
- 2 كوب ونصف من الزبدة المذوبة.
- نصف كوب من الفستق الحلبي.
اقرأ أيضاً: سر لا يصدق في كرات البسبوسة الذهبية بهذه الطريقة الناجحةطريقة تحضير عش العصفور بالقشطة
- نحضر صينية خاصة بالفرن ثم ندهنها بالزبدة المذوبة.
- نقوم بتقسيم الكنافة ولفها على شكل عش العصفور، ونكرر العملية حتى انتهاء الكمية، ثم نوزعها في الصينية المحضرة، وندخلها للفرن ثم نشعله على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها في الفرن لمدة خمسٍ وعشرين دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية بعد أن تتحمر الأعشاش، ثم نحشوها بالقشطة، ونسكب القطر البارد عليها ونزينها بالفستق المطحون.
وفي نهاية المقال قد قدمنا لكم خطوات سحرية في عش العصفور بالقشطة الذي يعد نوعاً من أنواع الحلويات الغريبة على الكثير من الناس، ولكنه لذيذ للغاية، ويمكن تقديمه بالمناسبات والعزائم، ويحبه الأطفال والكبار أيضاً للغاية لذا جبيه وقدميه لأطفالك وضيوفك.
- طريقة اخفاء الصورة في توكلنا
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نقدم لكم خطوات سحرية في عش العصفور بالقشطة من موقعنا ثقفني، حيث أن عش العصفور هي نوع من أهم الحلويات المنتشرة بكثرة في الدول العربية وبالأخص سوريا، كما تحرص كل سيدة على طريقة تعلمها، فهي ذات مذاق شهي وطعم لذيذ يعشقه الكبير قبل الصغير، كما أنها تتواجد بكثرة ضمن الحلويات التي تهتم كل سيدة بتحضيرها على المائدة خاصةً في العزائم، ومع ارتفاع أسعار الحلويات الملحوظ أصبحت كل سيدة وربة منزل تلجأ إلى إعداد الحلويات في المنزل لتوفير المال وضمان مكونات التحضير وجودتها.خطوات سحرية في عش العصفور بالقشطة
نستعرض معكم الآن طريقة عمل عش الغراب بالقشطة في المنزل بمكونات يسهل توافرها في أي منزل وفي وقت سريع، حيث يمكنك تحضيرها وتقديمها في العزائم او بين الوجبات، حيث أنها معشوقة الكبار والصغار معًا.مقادير عش العصفور بالقشطة
- كيلوغرام من جبنة الكنافة.
- 2 كوب ونصف من القشطة.
- 2 كوب ونصف من الزبدة المذوبة.
- نصف كوب من الفستق الحلبي.
اقرأ أيضاً: سر لا يصدق في كرات البسبوسة الذهبية بهذه الطريقة الناجحةطريقة تحضير عش العصفور بالقشطة
- نحضر صينية خاصة بالفرن ثم ندهنها بالزبدة المذوبة.
- نقوم بتقسيم الكنافة ولفها على شكل عش العصفور، ونكرر العملية حتى انتهاء الكمية، ثم نوزعها في الصينية المحضرة، وندخلها للفرن ثم نشعله على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها في الفرن لمدة خمسٍ وعشرين دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية بعد أن تتحمر الأعشاش، ثم نحشوها بالقشطة، ونسكب القطر البارد عليها ونزينها بالفستق المطحون.
وفي نهاية المقال قد قدمنا لكم خطوات سحرية في عش العصفور بالقشطة الذي يعد نوعاً من أنواع الحلويات الغريبة على الكثير من الناس، ولكنه لذيذ للغاية، ويمكن تقديمه بالمناسبات والعزائم، ويحبه الأطفال والكبار أيضاً للغاية لذا جبيه وقدميه لأطفالك وضيوفك.
- طريقة اخفاء الصورة في توكلنا
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