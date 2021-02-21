تكات قدرة قادر الطبقات السحرية الحلوى المثلجة المناسبة للشتاء والصيف

نقدم لكم تكات قدرة قادر الطبقات السحرية من موقعنا ثقفني، حيث تعد كيكة قدرة قادر من أشهر الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وتحرص جميع الأمهات وربات المنزل أن يتعرفوا على طريقة تحضيرها وأسرار نجاحها، لكي يقوموا بتقديمها لأفراد أسرتهم بدلاً من شرائها من الخارج، وبالأخص بعد ارتفاع الأسعار، وبالتالي نقدم لكم طريقة قدرة قادر في البيت من الألف للياء للحصول على ألذ وأطيب مذاق بكل سهولة دون إنفاق تكاليف كثيرة، والاستغناء تماماً عن شرائها مرة أخرى من الخارج. مكونات عمل كيكة قدرة قادر 3 كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة صغيرة إلا ربع من بيكربونات الصودا.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو البودرة.

كوب وربع كوب من السكر.

كوب وربع كوب من الماء.

100 جرام من الشوكولاتة الذائبة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 بيضة.

كوب إلا ربع من الزبدة الطرية. مكونات الكراميل: ملعقة كبيرة من الماء.

كوب واحد من السكر. مكونات الكريم: 100 جرام جبنة كريمي.

كوب ونصف كوب من الحليب.

علبة من الحليب المكثف المحلى.

4 بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. اقرأ أيضاً: استخدمي عجينة المخبوزات في صناعة الفطائر والبيتزا والعيش كمان طريقة تحضير كيكة قدرة قادر خطوة بخطوة أولاً نقوم بتحضير الكراميل من خلال وضع كلاً من الماء والسكر على النار المتوسطة، ونقلب حتى يذوب السكر ويصبح لونه ذهبي غامق. ونقوم بصبه في القالب ونوزعه في القاع وعلى الجوانب، ثم نتركه حتى يبرد. ونقوم بتحضير الكريم من خلال وضع كلاً من الجبنة الكريمي والفانيليا والحليب المكثف والحليب السائل في وعاء ونقلبهم حتى يمتزجوا مع بعضهما البعض بشكل جيد، ونقوم بصب الخليط فوق طبقة الكراميل في القالب. نحضر الكيك من خلال نخل كلاً من الدقيق والملح والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا والكاكاو مع بعضهما في وعاء. وفي وعاء آخر نقوم بخفق الزبدة مع السكر جيداً حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نضيف لهما الفانيليا والبيض. ونخفق جيداً حتى يختفي البيض، ثم نضيف خليط الدقيق والماء إلى خليط الكيكة تدريجياً، ونستمر في الخفق، حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بصب خليط الكيكة على الكريم والكراميل في القالب، ونضع القالب في صينية بها ماء. وندخلهم الفرن المسخن من قبل على 180 درجة، ونتركه من ساعة إلى ساعة ونصف حتى يستوي، ثم نخرجه ونتركه في الثلاجة حتى يبرد. الاستعلام عن مستفيدي الضمان للمساعدات المقطوعة بوزارة الموارد البشرية 1442هـ طريقة تحضير كيكة قدرة قادر خطوة بخطوة الوسوم

نقدم لكم تكات قدرة قادر الطبقات السحرية من موقعنا ثقفني، حيث تعد كيكة قدرة قادر من أشهر الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وتحرص جميع الأمهات وربات المنزل أن يتعرفوا على طريقة تحضيرها وأسرار نجاحها، لكي يقوموا بتقديمها لأفراد أسرتهم بدلاً من شرائها من الخارج، وبالأخص بعد ارتفاع الأسعار، وبالتالي نقدم لكم طريقة قدرة قادر في البيت من الألف للياء للحصول على ألذ وأطيب مذاق بكل سهولة دون إنفاق تكاليف كثيرة، والاستغناء تماماً عن شرائها مرة أخرى من الخارج. مكونات عمل كيكة قدرة قادر 3 كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة صغيرة إلا ربع من بيكربونات الصودا.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو البودرة.

كوب وربع كوب من السكر.

كوب وربع كوب من الماء.

100 جرام من الشوكولاتة الذائبة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 بيضة.

كوب إلا ربع من الزبدة الطرية. مكونات الكراميل: ملعقة كبيرة من الماء.

كوب واحد من السكر. مكونات الكريم: 100 جرام جبنة كريمي.

كوب ونصف كوب من الحليب.

علبة من الحليب المكثف المحلى.

4 بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. اقرأ أيضاً: استخدمي عجينة المخبوزات في صناعة الفطائر والبيتزا والعيش كمان طريقة تحضير كيكة قدرة قادر خطوة بخطوة أولاً نقوم بتحضير الكراميل من خلال وضع كلاً من الماء والسكر على النار المتوسطة، ونقلب حتى يذوب السكر ويصبح لونه ذهبي غامق. ونقوم بصبه في القالب ونوزعه في القاع وعلى الجوانب، ثم نتركه حتى يبرد. ونقوم بتحضير الكريم من خلال وضع كلاً من الجبنة الكريمي والفانيليا والحليب المكثف والحليب السائل في وعاء ونقلبهم حتى يمتزجوا مع بعضهما البعض بشكل جيد، ونقوم بصب الخليط فوق طبقة الكراميل في القالب. نحضر الكيك من خلال نخل كلاً من الدقيق والملح والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا والكاكاو مع بعضهما في وعاء. وفي وعاء آخر نقوم بخفق الزبدة مع السكر جيداً حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نضيف لهما الفانيليا والبيض. ونخفق جيداً حتى يختفي البيض، ثم نضيف خليط الدقيق والماء إلى خليط الكيكة تدريجياً، ونستمر في الخفق، حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بصب خليط الكيكة على الكريم والكراميل في القالب، ونضع القالب في صينية بها ماء. وندخلهم الفرن المسخن من قبل على 180 درجة، ونتركه من ساعة إلى ساعة ونصف حتى يستوي، ثم نخرجه ونتركه في الثلاجة حتى يبرد. الاستعلام عن مستفيدي الضمان للمساعدات المقطوعة بوزارة الموارد البشرية 1442هـ طريقة تحضير كيكة قدرة قادر خطوة بخطوة

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