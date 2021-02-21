خطوات الثومية السورية اللذيذة في البيت أحسن من أبلة نظيرة

نقدم لكم خطوات الثومية السورية اللذيذة من موقعنا ثقفني، حيث أنه ليس بالسهل عمل الثومية السورية، حيث تعتبر المقبلات من ضروريات اكل المطاعم والعائلة وخاصة مع والوجبات المتنوعة ومن افضل انواع المقبلات تلك التي نشأت في سوريا كانت تقدم في السابق في مطاعم شهيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وقد أصبحت الآن من مقبلات المقبلات، وهي معروفة بمذاقها الرائع.

خطوات الثومية السورية اللذيذة

تعتبر من التوابل التي يمكن تناولها مع العديد من الأطعمة المنتشرة على نطاق واسع في مصر في المتاجر السورية، وتعتقد ربات البيوت أن صلصة الثوم صعبة التحضير، لكن الحقيقة أنها أسهل طريقة لتحضيرها، المكونات أيضا بسيطة جدا.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب زيت.

خمس ملاعق كبيرة نشا.

أربع فصوص كبيرة.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة عصير ليمون.

مكونات الثومية السورية

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في طبق صغير، ذوبي النشا بكمية مناسبة من الماء وقلبي جيداً. ارفعي مزيج النشا والماء في المقلاة على نار خفيفة، ثم استمري في التقليب برفق حتى يتكاثف الخليط بالتساوي. أخرج الخليط من الموقد واتركه يبرد تمامًا. يقطع الثوم ويضاف الملح والليمون ويقلب في وعاء الخلط ثم يضاف إليه خليط النشا. أضافي الزيت تدريجياً حتى تصبح جميع المكونات متجانسة. نسكب الخليط على طبق التقديم.

يجب إضافة بياض البيض والثوم المهروس تمامًا إلى الخلاط، ثم التشغيل بسرعة متوسطة حتى يختلطوا تمامًا.

ثم أثناء الخلط، أضيفي الزيت تدريجياً من فوهة الخلاط حتى يتكون الخليط، ثم احفظي الثوم في الثلاجة لحين الحاجة.

كيفية عمل الثومية السوريةخطوات تحضير الثومية بالبيضطريقة أخرى لعمل الثوم السوري مع المايونيز

ويتكون من

علبتان زبادي.

ملعقتان من المايونيز.

ثلاث فصوص ثوم.

عصير الليمون.

ملح.

نضيف جميع المكونات السابقة في وعاء مناسب.

ثم نقطع الثوم ونضيفه للخليط مع المايونيز ونقلب المكونات معا ثم نسكب الناتج في الطبق للتقديم.

تحضير المايونيز

وتحاول جميع ربات البيوت صنعها في المنزل، لذلك سنعمل الآن يزودك بكيفية عمل ثومية لذيذة في المنزل.