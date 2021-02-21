اصنعي أصابع الجبنة الموزريلا مثل المطاعم السورية والجاهزة المجمدة

نقدم لكم أصابع الجبنة الموزريلا مثل المطاعم، حيث تعتبر أصابع الجبنة الموزريلا من أشهر أنواع المقبلات والأطباق الجانبية التي يتم تقديمها بجانب الأطعمة المختلفة، مثل: البيتزا وسندويشات الشاورما والبرجر واللحوم المشوية وغيرها من الأكلات المختلفة، وتشتهر هذه الوصفة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر مفضلة عند جميع الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ونظراً لحرص الأمهات على تقليل تناول الطعام خارج البيت للحفاظ على صحة أولادها نقدم لكم طريقة تحضير أصابع الموزريلا في البيت بكل سهولة، وتعتبر وصفة سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود بالإضافة إلى أنها غير مكلفة، وسوف نعرفكم على تكات الحصول عليها مقرمشة ولذيذة.

أصابع الجبنة الموزريلا مثل المطاعم

يرجع أصل هذه الوصفة إلى المطبخ الإيطالي، وانتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم، وأصبح يتم تحضيرها في أغلب المطاعم ومحلات الأكل بسبب طعمها اللذيذ وإقبال الكثير من الأشخاص عليها، وتتميز بطعمها اللذيذ والمقرمش، وكذلك لونها الذهبي، ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال تجهيز المكونات التالية.

نصف كيلو من الجبنة الموزريلا.

نصف كوب من البقسماط الناعم.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الثوم البودرة.

ثلاثة أرباع كوب من الدقيق.

ثلاثة أرباع كوب من النشا.

عدد 2 بيضة.

كمية كافية من الزيت للتحمير.

مقادير أصابع الجبنة الموزريلا المطاطية

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نحضر وعاء عميق ونقوم بخفق البيض به مع كمية قليلة من الماء، ونضربهم بشكل جيد، ثم نترك الخليط جانباً، وفي وعاء آخر نقوم بخلط الثوم البودرة مع البقسماط الناعم بشكل جيد. ونقوم في وعاء آخر بخلط كلاً من الدقيق مع النشا بشكل جيد، ونقوم بتجهيز طاسة كبيرة ونضع بها كمية كافية من الزيت، ثم نضع الطاسة على النار ونتركه تسخن بشكل جيد. نقوم بتشكيل الجبنة الموزريلا على هيئة أصابع، ونقوم بوضعها في خليط الدقيق والنشا، وبعد ذلك نضعها في خليط البيض، ثم نغمسها في البقسماط ونغطيها من جميع الجوانب، ونكرر هذه الوصفة حتى تنتهي الكمية الموجودة لدينا من الجبنة. ونقوم بوضعها بعد ذلك في الزيت، ونقلبها على الناحيتين حتى يصبح لونها ذهبي، نقوم بإخراجها وتصفيتها من الزيت، وتقديمها ساخنة.

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طريقة تحضير أصابع الجبنة الموزريلا بكل سهولة في البيت