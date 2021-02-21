تكات سحرية في صوص الشوكولاتة هتذهلك لما تعرفيها لتزيين الكيكة

نقدم لكم تكات سحرية في صوص الشوكولاتة من موقعنا ثقفني، يعتبر صوص الشوكولاتة من أكثر المكونات استخداماً في تزيين التورتة والكيكة وأنواع مختلفة من الحلويات، ويلجأ الجميع لشرائه جاهز من السوبر ماركت، ولكن بعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية اتجهت الأمهات إلى تحضير أغلب الأكلات في المنزل، وبالتالي تضمن نظافتها وجودة المكونات المستخدمة، ولا تحتوي على مواد حافظة أو ألوان صناعية تضر أولادهم، وتعتمد وصفة الصوص على الكاكاو والحليب والسكر، وهناك بعض الطرق يتم إضافة القهوة سريعة الذوبان إلى المكونات، ويمكنكم تحضير هذه الطريقة في البيت بسهولة والحصول على المذاق المطلوب.

تكات سحرية في صوص الشوكولاتة

نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير صوص الشوكولاتة في المنزل بأقل تكلفة ممكنة، وهي ما يلي.

ملعقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من السكر.

ملعقتين كبار من مسحوق الكاكاو البودرة الخام.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

مقادير صوص الشوكولاتة

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طريقة تحضير صوص الشوكولاتة في البيت مثل الجاهز

نبدأ تحضير الصوص من خلال تجهيز وعاء عميق وواسع، ونقوم بوضعه على النار، ونضع به الماء والسكر والقهوة سريعة الذوبان والفانيليا، ونخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ونتركها على النار حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان ويصبح قوامه سميك، بعد ذلك يكون الصوص جاهز ويمكن وضعه في علب زجاجية وغلقه بشكل محكم، ثم يتم الاحتفاظ به في الثلاجة حتى موعد استخدامه، ويمكنكم وضعه على التورتة أو الكيكة والحلويات المختلفة لإضافة مذاق طيب.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة باللبن

نحتاج في هذه الطريقة إلى المكونات التالية:

ملعقتين كبار من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقتين كبار من الحليب السائل.

كوب من السكر البودرة.

نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض بشكل جيد في وعاء عميق حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط قوامه ناعم وكريمي، وبالتالي يكون جاهز ونقوم بحفظه في علب وندخله إلى الثلاجة للحفاظ عليه فترات طويلة، ويمكن استخدامه في تزيين الأنواع المختلفة من الحلويات والتمتع بالطعم اللذيذ، ويمكن إضافته على الوافل مع الفواكه المختلفة أيضاً.