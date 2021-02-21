بمنتجين فقط تبييض الرقبة موجودين في كل بيت وبسعر مقولكيش

تبييض رقبتك بلون موحد هو سر جمال الوجه اللامع، فإذا كنت تعانين من اسوداد رقبتك فهذه سيدتي “الجميلة” من خلال هذا الموضوع يمكنك تبييض وتجميل رقبتك بأفضل تركيبة طبيعية، وكثر من السيدات سعت لمعرفة أغلب الوصفات المميزة ومن هنا عزيزتي بدأت موسوعة المعرفة.

وصفة عصير الليمون وماء الورد لتبييض الرقبة

وتحتوي علي:

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

2 ملعقة ماء الورد كبيرة

يُخلط عصير الليمون وماء الورد جيدًا، ويتم الحصول على خليط متجانس.

انشر الخليط على رقبتك قبل الذهاب إلى الفراش.

اغسل عنقك بالماء الدافئ في الصباح.

كرر مزيج عصير الليمون وماء الورد كل يوم قبل الذهاب إلى الفراش

طريقة التحضير والاستخداموصفة الكركم والحليب لتبييض وشد الرقبة

محتويات الوصفة:

ملعقة كركم .

2 ملعقة الحليب.

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اخلطي الكركم والحليب جيدًا.

افرد الخليط على الرقبة وذلك لمدة دقيقتين.

اتركي الخليط على الرقبة لمدة 20 دقيقة.

اغسل رقبتك بالماء الدافئ.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع، للحصول على نتائج مرضية.

طريقة التحضير والاستخداموصفة الزبادي والعسل لتبييض الرقبة

وتتكون من العناصر التالية:

ملعقة الزبادي.

ملعقة العسل النحل

اخلطي الزبادي والعسل.

تدليك العنق بالمزيج لمدة دقيقة.

اتركي الخليط على الرقبة لمدة 20 دقيقة.

اغسل رقبتك بالماء الدافئ.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

طريقة الزبادي والعسل المميزةوصفة العسل والطماطم لتفتيح الرقبة

المقادير:

ملعقة صغيرة عسل.

عصير الطماطم.

حبة بطاطا مبشورة.

تخلط المكونات السابقة جيداً في وعاء زجاجي، ثم توضع على منطقة الرقبة والوجه بفرشاة وتترك مدة قصيرة.

احتفظي بباقي وصفة تفتيح العنق في وعاء زجاجي بالثلاجة، مع العلم أن هذا الخليط صالح لمدة يومين فقط.

بعد شطف الوجه والرقبة جيدًا من الخليط، ضعي مصل فيتامين سي أو مرطب حتى النهاية.

يمكن تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع

طريقة تحضير العسل والطماطمتبييض الرقبة بخل التفاح

خل التفاح هو أحد مكونات التبييض والمطهر للبشرة، لذلك فهو يقتل البكتيريا الناتجة عن التعرق في منطقة الرقبة وتبييض العنق في نفس الوقت، لذا قم بخلط ملعقة كبيرة من الخل مع ملعقة كبيرة من الماء النقي والزنجبيل، لتحقيق نتيجة مرضية في أقل من أسبوعين.

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