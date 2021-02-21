المكرونة بالبشاميل اعمليها بمكونات اقتصادية على أد الميزانية

تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد السيدات، نظراً لما تتسم به المكرونة البشاميل من مذاق وسهولة في التحضير ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المقادير نصف كيلو من المكرونة أصابع.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ربع كيلو من اللحم مفروم.

حبة كبيرة من البصل.

ملعقة كبيرة من البهار المشكل.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. مكونات تحضير صلصة الطماطم ملعقتان كبيرتان من الزيت.

حبة من البصل المفروم.

فصان من الثوم المهروس.

حبة كبيرة من الطماطم المفرومة.

أربعة ملاعق كبيرة من خليط الطماطم.

رشة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

جبنة موزاريلا. خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل العمل على سلق المكرونة في المياه المغلي وتركها لحين أن تبرد. في وعاء أخر متوسط الحجم يتم تسخين الزيت القيام بإضافة البصل واللحم وتقليب المكونات جيداً لحين أن يجف اللحم بصورة نهائية ولحين أن يصبح البصل لين وبعد ذلك يتم إضافة الثوم والتقليب جيداً. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من البهارات والملح والفلفل والكزبرة ويتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض. القيام بفرم رأس البصل فرماً ناعماً، ثم القيام بوضع الزيت على النار وتركه لحين أن يغلي. يتم وضع البصل فوق الزيت ويتم تقليبه جيداً لحين أن يصبح لونه ذهبي، إضافة الثوم إلى البصل والتقليب جيداً. يتم تقطيع الطماطم وبعد ذلك يتم وضعها فوق خليط البصل والثوم. الانتظار لحين أن تنضج المكونات السابقة بشكل نهائي وبعد ذلك يتم وضع الملح والفلفل والبهارات المشكلة. يتم وضع صلصة الطماطم فوق كافة المكونات السابقة وتركهم لحين أن يمتزجوا سوياً. القيام بوضع الخليط جانباً لحين تحضير صلصة البشاميل. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442 مكونات تحضير صلصة الطماطمخطوات تحضير المكرونة بالبشاميل الوسوم

تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد السيدات، نظراً لما تتسم به المكرونة البشاميل من مذاق وسهولة في التحضير ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المقادير نصف كيلو من المكرونة أصابع.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ربع كيلو من اللحم مفروم.

حبة كبيرة من البصل.

ملعقة كبيرة من البهار المشكل.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. مكونات تحضير صلصة الطماطم ملعقتان كبيرتان من الزيت.

حبة من البصل المفروم.

فصان من الثوم المهروس.

حبة كبيرة من الطماطم المفرومة.

أربعة ملاعق كبيرة من خليط الطماطم.

رشة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

جبنة موزاريلا. خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل العمل على سلق المكرونة في المياه المغلي وتركها لحين أن تبرد. في وعاء أخر متوسط الحجم يتم تسخين الزيت القيام بإضافة البصل واللحم وتقليب المكونات جيداً لحين أن يجف اللحم بصورة نهائية ولحين أن يصبح البصل لين وبعد ذلك يتم إضافة الثوم والتقليب جيداً. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من البهارات والملح والفلفل والكزبرة ويتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض. القيام بفرم رأس البصل فرماً ناعماً، ثم القيام بوضع الزيت على النار وتركه لحين أن يغلي. يتم وضع البصل فوق الزيت ويتم تقليبه جيداً لحين أن يصبح لونه ذهبي، إضافة الثوم إلى البصل والتقليب جيداً. يتم تقطيع الطماطم وبعد ذلك يتم وضعها فوق خليط البصل والثوم. الانتظار لحين أن تنضج المكونات السابقة بشكل نهائي وبعد ذلك يتم وضع الملح والفلفل والبهارات المشكلة. يتم وضع صلصة الطماطم فوق كافة المكونات السابقة وتركهم لحين أن يمتزجوا سوياً. القيام بوضع الخليط جانباً لحين تحضير صلصة البشاميل. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442 مكونات تحضير صلصة الطماطمخطوات تحضير المكرونة بالبشاميل

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