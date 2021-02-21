طريقة عمل بصل الكشري المقرمش بأيسر الطرق وعمل حلقات البصل المقرمشة اللذيذة

نقدم لكم بصل الكشري المقرمش حيث البصل من أفضل الأطعمة الطبيعية التي تقوي المناعة والجسم والقلب؛ فهو يحتوي على مضادات للأكسدة ويحتوي أيضا على مركبات تساعد على حرق الدهون الثلاثية ويحتوي على مضادات للإلتهابات، ويساعد من تقليل ضغط الدم المرتفع ومن ذلك يقي القلب من الجلطات، ولكن العديد من الناس لا تحب طعم البصل ولكن يمكن أكلة على هيئة حلقات بصل مقرمشة كما سنشرح الطريقة في هذا المقال.

طريقة عمل بصل الكشري المقرمش

نقدم لكم مكونات بصل الكشري اللذيذ ومكناته هي:

بصلتان متوسطة الحجم معلقة من الدقيق معلقة كبيرة من النشا معلقة زيت

طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش

يتم تقطيع البصل إلى شرائح صغيرة وفصلها عن بعضها ثم يتم وضع الدقيق والنشا على البصل وتقليبهم معا ثم يتم تسخين كمية من الزيت في إناء أو مقلاة على النار ثم نضع البصل ويتم تشويحه إلى أن يكون لونه ذهبي ثم يرفع من على النار.

حلقات البصل المقرمشة

من المقبلات جانب الأكل ويعشقه العديد من الناس ومكوناته هي:

بصلتان 2 بيضة 4 ملاعق كبيرة دقيق ملعقة صغيرة من الملح زيت ذرة الخبز المحمص المطحون.

طريقة تحضير حلقات البصل

يتم تقشير البصل وتقطيعها إلى حلقات وفصلها عن بعض، ثم نضع الدقيق في وعاء والخبز المحمص في وعاء اخر، ويتم خفق البيض في وعاء أخر ووضعه مع 4 ملاعق دقيق ويتم مزجهم، ثم نقوم بوضع حلقات البصل في مزيج البيض ثم نضعها في الخبز المحمص ونضع الحلقة في طبق ونقوم بعمل الخطوة السابقة إلى أن تنتهي الكمية ونترك البصل لمدة دقيقة ثم يتم تسخين مقدار من الزيت الغزير في مقلاة على النار ثم نضع حلقات البصل واحدة تلو الأخرى ثم نقلب حلقات البصل إلى أن تأخذ اللون الذهبي من الناحيتين ويتم إخراجها من الزيت بعد ذلك.