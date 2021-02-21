اعملي الكيكة بدون بيض وقولي وداعا لزفارة البيض

يعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلويات الخفيفة وسهلة التحضير وبإمكان كل سيدة الآن أن تقوم بتجهيز الكيك في منزلها ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تحضير الكيك بدون إضافة بيض وإليكم في السطور الآتية طرق لتحضير الكيك بدون البيض.طريقة عمل كيك بدون بيض بالفانيلا
المكونات:
- كأس من المياه.
- كأس من السكر.
- كأس من الحليب البودرة.
- كأس من الدقيق.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- كأس من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- القيام بخلط كلاً من الدقيق والفانيليا والبيكنج بودر والحليب البودر.
- يتم وضع المياه والزيت والسكر والخل في إناء الخلاط ويتم خلط المكونات جيداً لحين أن يذوب السكر.
- يتم إضافة المكونات السائلة إلى الدقيق مع باقي المكونات الجافة التي تم خلطهم مع بعضهم.
- يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن يتجانس الخليط.
- القيام بنقل الخليط إلى صينية مدهونة بالسمن أو الزيت ويتم رش الصينية بالدقيق حتى لا تلتصق الكيك في الصينية.
- يتم وضع الصينية في الفرن على نار متوسطة وترك الكيك لحين أن تنضج وقد تصل المدة لنصف ساعة.
المكونات:
- كأس من عصير البرتقال.
- نصف كأس من المياه الدافئ.
- كأس وربع من السكر.
- رشة من البيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- نصف كأس من الزيت.
- كأسان ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ربع ملعقة من برش البرتقال.
- خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض وهي الدقيق والبيكنج بوجر والنشا ويتم نخلهم.
- القيام بخلط المكونات الأخرى مع بعضها البعض وهما السكر وعصير البرتقال والخل والمياه والفانيليا وبرش البرتقال.
- خلط المكونات لحين أن يذوب السكر وبعد ذلك إضافة الدقيق وخلط المكونات السائلة لحين أن يتجانس الخيط.
- يتم دهن قالب الكيك بالزيت ويتم رشه بالدقيق ويتم وضع خليط الكيك في القالب.
- يتم وضعه في الفرن وتركه فيه لمدة نصف ساعة لحين أن ينضج الكيك.
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يعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلويات الخفيفة وسهلة التحضير وبإمكان كل سيدة الآن أن تقوم بتجهيز الكيك في منزلها ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تحضير الكيك بدون إضافة بيض وإليكم في السطور الآتية طرق لتحضير الكيك بدون البيض.طريقة عمل كيك بدون بيض بالفانيلا
المكونات:
- كأس من المياه.
- كأس من السكر.
- كأس من الحليب البودرة.
- كأس من الدقيق.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- كأس من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- القيام بخلط كلاً من الدقيق والفانيليا والبيكنج بودر والحليب البودر.
- يتم وضع المياه والزيت والسكر والخل في إناء الخلاط ويتم خلط المكونات جيداً لحين أن يذوب السكر.
- يتم إضافة المكونات السائلة إلى الدقيق مع باقي المكونات الجافة التي تم خلطهم مع بعضهم.
- يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن يتجانس الخليط.
- القيام بنقل الخليط إلى صينية مدهونة بالسمن أو الزيت ويتم رش الصينية بالدقيق حتى لا تلتصق الكيك في الصينية.
- يتم وضع الصينية في الفرن على نار متوسطة وترك الكيك لحين أن تنضج وقد تصل المدة لنصف ساعة.
المكونات:
- كأس من عصير البرتقال.
- نصف كأس من المياه الدافئ.
- كأس وربع من السكر.
- رشة من البيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- نصف كأس من الزيت.
- كأسان ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ربع ملعقة من برش البرتقال.
- خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض وهي الدقيق والبيكنج بوجر والنشا ويتم نخلهم.
- القيام بخلط المكونات الأخرى مع بعضها البعض وهما السكر وعصير البرتقال والخل والمياه والفانيليا وبرش البرتقال.
- خلط المكونات لحين أن يذوب السكر وبعد ذلك إضافة الدقيق وخلط المكونات السائلة لحين أن يتجانس الخيط.
- يتم دهن قالب الكيك بالزيت ويتم رشه بالدقيق ويتم وضع خليط الكيك في القالب.
- يتم وضعه في الفرن وتركه فيه لمدة نصف ساعة لحين أن ينضج الكيك.
- موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية فبراير 2021
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