وصفة جديدة لعمل البسبوسة بأحدث طرق عمل الحلوى الشرقية اعرفيها

نستعرض معكم في الفقرات التالية وصفة جديدة من الحلويات اللذيذة وغير تقلدية، وهي وصفة جديدة لعمل البسبوسة ، والتي تعتبر من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في دول الخليج العربي، وهي وصفة مختلفة عن طرق عمل البسبوسة التقليدية، ويتم تحضيرها بجلال السميد، وتتميز هذه الوصفة المذاق اللذيذ والشهي، يمكنكم تجربتها في البيت بكل سهولة بأسهل الخطوات وأقل تكلفة للخروج عن الروتين والطريقة المعتادة للبسبوسة، ويمكنكم اللجوء لها في المناسبات والأعياد وتقديمها للضيوف، حيث يتم تحضيرها في أسرع وقت.

مقادير وصفة جديدة لعمل البسبوسة

نحتاج لتحضير هذه الحلوى إلى بعض المكونات البسيطة، وهي:

2 كوب من السميد الناعم.

كوب واحد من اللبن البودرة.

علبة من القشطة.

ثلث كوب من الزيت الذرة النباتي.

نصف كوب من اللبن المركز.

ثلث كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من السكر.

كوب من جوز الهند المبشور.

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نحضر قدر عميق، ونضع به اللبن البودرة، ثم نقوم بوضعه على النار حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي، وفي وعاء آخر نقوم بوضع كلاً من السميد والبيكنج باودر واللبن المحمص وجوز الهند والزيت والسكر والماء. ونقوم بتقليب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بإضافة علبة القشطة إلى هذه المكونات ونخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس. نحضر صينية الفرن ونقوم بدهنها بكمية قليلة من الزيت، ثم نقوم بوضع الخليط في الصينية، وبعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن الذي تم تسخينه من قبل على درجة حرارة متوسطة أي 180 درجة. ونتركها في الداخل حتى تستوي بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونقطعها وهي ساخنة على شكل مربعات، ونقوم بتوزيع الحليب المكثف المحلى عليها، ونتركها جانباً حتى تبرد، وتصبح جاهزة للتقديم بعد ذلك بالهنا والشفا. تعتبر هذه الطريقة إحدى الطرق الكثيرة لتحضير البسبوسة، والتي يتم تحضيرها بكثرة في دول الخليج المختلفة، ويمكنكم تجربتها للتمتع بألذ وأشهى مذاق، ذلك دون اتباع الكثير من الخطوات فهي سهلة وغير مكلفة.

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طريقة تحضير حلوى البسبوسة بكل سهولة خطوة بخطوة