طريقة عمل القرص المفتوت السعودي بالسمن والعسل من أحلى وأفضل المأكولات الشعبية السعودية التي تصلح كوجبة فطور لذيذة، وهي وجبة ذات قيمة غذائية عالية ومغذية وعالية السعرات الحرارية، المفتوت السعودي أو القرص المفروك أو القرص المدقوق يمكن عمله بأكثر من طريقة ويوضع عليه العديد من الإضافات المتنوعة، ويمكن عمل قرص مفتوت سعودي حلو بالسمن والسكر أو بالسمن والعسل أو بالمكسرات أو التمر أو حسب الرغبة أو يمكن عمله مالح بالبصل والملح، نقدم لكم من خلال “ثقفني” كيفية تحضير قرص المفتوت بالسمن والعسل بسهولة. طريقة عمل القرص المفتوت السعودي بالسمن والعسل مقادير القرص المفتوت 3 أكواب ونصف من الطحين البُر.

كوبين من الماء.

ملعقة صغيرة من ملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية “اختياري”.

فنجان من الزيت.

سمن طبيعي حسب الرغبة.

عسل نحل حسب الرغبة.

مكسرات مجروشة للتزيين. طريقة عمل القرص المفتوت السعودي بالسمن والعسل أولاً نخلط الطحين البُر مع الملح والخميرة بالملعقة.

نضع الماء بالتدريج مع التقليب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة ولينة غير قاسية.

نترك العجين لمدة نصف ساعة حتى تختمر في مكان دافئ ونغطيها.

في مقلاة أو وعاء عميق نضع كمية من الزيت حتى يسخن ثم نضيف العجين كقطعة واحدة ونساويها باليد أو بواسطة سباتيولا لتسوية السطح ونضغط عليها ضغطاً خفيفاً.

نتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق ونغطي الوعاء ثم نقلبها على الوجه الآخر وننتظر لمدة عشر دقائق أخرى حتى تكون ذات لوناً ذهبياً من الجهتين.

نخرج المفتوت على طبق حتى يبرد ثم نقطعه إلى مربعات صغيرة بالسكين ونضعه في محاضرة الطعام حتى نفرمه.

في محضرة الطعام نضيف القرص المفتوت ثم نضيف إليه السمن الطبيعي المُذاب بكمية حسب الرغبة ونضيف إليه العسل أيضاً.

نفرم المفتوت مع السمن والعسل في محضرة الطعام حتى يصبح فتات صغيرة.

نضعه في طبق التقديم ونزين وجهه بالمكسرات ثم نقدمه. خلطة المعجزة للدكتوره هند طريقة عمل القرص المفتوت السعودي بالسمن والعسل مقادير القرص المفتوتطريقة عمل القرص المفتوت السعودي بالسمن والعسل الوسوم

طريقة عمل القرص المفتوت السعودي بالسمن والعسل من أحلى وأفضل المأكولات الشعبية السعودية التي تصلح كوجبة فطور لذيذة، وهي وجبة ذات قيمة غذائية عالية ومغذية وعالية السعرات الحرارية، المفتوت السعودي أو القرص المفروك أو القرص المدقوق يمكن عمله بأكثر من طريقة ويوضع عليه العديد من الإضافات المتنوعة، ويمكن عمل قرص مفتوت سعودي حلو بالسمن والسكر أو بالسمن والعسل أو بالمكسرات أو التمر أو حسب الرغبة أو يمكن عمله مالح بالبصل والملح، نقدم لكم من خلال “ثقفني” كيفية تحضير قرص المفتوت بالسمن والعسل بسهولة. طريقة عمل القرص المفتوت السعودي بالسمن والعسل مقادير القرص المفتوت 3 أكواب ونصف من الطحين البُر.

كوبين من الماء.

ملعقة صغيرة من ملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية “اختياري”.

فنجان من الزيت.

سمن طبيعي حسب الرغبة.

عسل نحل حسب الرغبة.

مكسرات مجروشة للتزيين. طريقة عمل القرص المفتوت السعودي بالسمن والعسل أولاً نخلط الطحين البُر مع الملح والخميرة بالملعقة.

نضع الماء بالتدريج مع التقليب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة ولينة غير قاسية.

نترك العجين لمدة نصف ساعة حتى تختمر في مكان دافئ ونغطيها.

في مقلاة أو وعاء عميق نضع كمية من الزيت حتى يسخن ثم نضيف العجين كقطعة واحدة ونساويها باليد أو بواسطة سباتيولا لتسوية السطح ونضغط عليها ضغطاً خفيفاً.

نتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق ونغطي الوعاء ثم نقلبها على الوجه الآخر وننتظر لمدة عشر دقائق أخرى حتى تكون ذات لوناً ذهبياً من الجهتين.

نخرج المفتوت على طبق حتى يبرد ثم نقطعه إلى مربعات صغيرة بالسكين ونضعه في محاضرة الطعام حتى نفرمه.

في محضرة الطعام نضيف القرص المفتوت ثم نضيف إليه السمن الطبيعي المُذاب بكمية حسب الرغبة ونضيف إليه العسل أيضاً.

نفرم المفتوت مع السمن والعسل في محضرة الطعام حتى يصبح فتات صغيرة.

نضعه في طبق التقديم ونزين وجهه بالمكسرات ثم نقدمه. خلطة المعجزة للدكتوره هند طريقة عمل القرص المفتوت السعودي بالسمن والعسل مقادير القرص المفتوتطريقة عمل القرص المفتوت السعودي بالسمن والعسل

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