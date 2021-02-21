اعملي بيتزا سريعة في البيت زي محلات البيتزا المشهورة لأطفالك

نقدم لكم طريقة عمل بيتزا سريعة في البيت، حيث أن البيتزا من أشهر الأطعمة السريعة التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الصغار، ويقومون بتناولها دائماً من الخارج، ويرجع أصل البيتزا إلى المطبخ الإيطالي، وبعد ذلك انتشرت في جميع أنحاء العالم، وتعتبر من الوجبات المفضلة عند جميع الأشخاص، ويمكن تجهيز البيتزا بحشوات كثيرة متنوعة ولكن تظل الجبنة والخضار من أقرب الحشوات للجميع، ونقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت خطوة بخطوة لضمان نجاحها والحصول على طعم مثل الجاهزة وأفضل دون إنفاق أموال كثيرة، وبعد تجربة هذه الطريقة لن تشتروها من الخارج مرة أخرى وتحرصون على تحضيرها في البيت دائماً. مكونات عمل بيتزا سريعة في البيت 2 كوب من الدقيق.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين كبار من الزيت.

ملعقتين كبار من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من السكر. مكونات عمل بيتزا سريعة في البيت اقرأ أيضاً: الطريقة السحرية للكنافة بالمهلبية اعرفي تكاتها وحركاتها الصحيحة مكونات حشو البيتزا حبة فلفل مقطعة إلى شرائح رفيعة وصغيرة.

ثمرة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ربع كوب من الزيتون الأسود.

ربع كوب من الزيتون الأخضر.

نصف كوب من الجبنة الرومي.

نصف كوب من الجبنة الشيدر.

نصف كوب من الجبنة البارميزان.

صلصة بيتزا. طريقة تحضير البيتزا السريعة في البيت بالخطوات نقوم بخلط كلاً من الخميرة والسكر وكمية قليلة من البيكنج باودر مع رشة صغيرة من الملح في وعاء، ونقلبهم مع بعضهم بشكل جيد، وفي وعاء آخر نقوم بخلط الدقيق مع الزيت، ونحرك باستخدام اليدين جيداً حتى نلاحظ اختفاء الزيت. ونقوم بتقليب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد في وعاء واحد، ونقوم بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي ونستمر في العجن لكي نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقوم بدهن وعاء كبير بالزيت، ونضع بداخله العجينة، ونغطي الطبق جيداً، ونتركه في مكان دافئ حوالي ساعتين لكي يتخمر الخليط ويتضاعف حجمه، وبعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرتين، ونتركهم يرتاحوا في الصينية لمدة عشر دقائق. ونقوم بفرد العجينة في الصينية ثم نقوم بتوزيع صلصة البيتزا عليها ونضع الفلفل والطماطم والزيتون ونرش الجبن المشكلة عليها وندخلها الفرن حتى تستوي ويصبح لون الوجه ذهبي، ثم نخرجها. أدعية تحصين النفس والأهل من الحسد طريقة تحضير البيتزا السريعة في البيت بالخطوات الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل بيتزا سريعة في البيت، حيث أن البيتزا من أشهر الأطعمة السريعة التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الصغار، ويقومون بتناولها دائماً من الخارج، ويرجع أصل البيتزا إلى المطبخ الإيطالي، وبعد ذلك انتشرت في جميع أنحاء العالم، وتعتبر من الوجبات المفضلة عند جميع الأشخاص، ويمكن تجهيز البيتزا بحشوات كثيرة متنوعة ولكن تظل الجبنة والخضار من أقرب الحشوات للجميع، ونقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت خطوة بخطوة لضمان نجاحها والحصول على طعم مثل الجاهزة وأفضل دون إنفاق أموال كثيرة، وبعد تجربة هذه الطريقة لن تشتروها من الخارج مرة أخرى وتحرصون على تحضيرها في البيت دائماً. مكونات عمل بيتزا سريعة في البيت 2 كوب من الدقيق.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين كبار من الزيت.

ملعقتين كبار من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من السكر. مكونات عمل بيتزا سريعة في البيت اقرأ أيضاً: الطريقة السحرية للكنافة بالمهلبية اعرفي تكاتها وحركاتها الصحيحة مكونات حشو البيتزا حبة فلفل مقطعة إلى شرائح رفيعة وصغيرة.

ثمرة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ربع كوب من الزيتون الأسود.

ربع كوب من الزيتون الأخضر.

نصف كوب من الجبنة الرومي.

نصف كوب من الجبنة الشيدر.

نصف كوب من الجبنة البارميزان.

صلصة بيتزا. طريقة تحضير البيتزا السريعة في البيت بالخطوات نقوم بخلط كلاً من الخميرة والسكر وكمية قليلة من البيكنج باودر مع رشة صغيرة من الملح في وعاء، ونقلبهم مع بعضهم بشكل جيد، وفي وعاء آخر نقوم بخلط الدقيق مع الزيت، ونحرك باستخدام اليدين جيداً حتى نلاحظ اختفاء الزيت. ونقوم بتقليب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد في وعاء واحد، ونقوم بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي ونستمر في العجن لكي نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقوم بدهن وعاء كبير بالزيت، ونضع بداخله العجينة، ونغطي الطبق جيداً، ونتركه في مكان دافئ حوالي ساعتين لكي يتخمر الخليط ويتضاعف حجمه، وبعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرتين، ونتركهم يرتاحوا في الصينية لمدة عشر دقائق. ونقوم بفرد العجينة في الصينية ثم نقوم بتوزيع صلصة البيتزا عليها ونضع الفلفل والطماطم والزيتون ونرش الجبن المشكلة عليها وندخلها الفرن حتى تستوي ويصبح لون الوجه ذهبي، ثم نخرجها. أدعية تحصين النفس والأهل من الحسد طريقة تحضير البيتزا السريعة في البيت بالخطوات

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