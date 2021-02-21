ازاي تعملي بسبوسة مرملة بمكونات موجودة في كل بيت مصري

نقدم لكم خطوات عمل بسبوسة مرملة من موقعنا ثقفني، حيث تعد البسبوسة المرملة من الحلوى التي تقدمها ربات البيوت لعائلاتهن، يتساءل الكثيرون لكيفية تقديمها بطريقة جميلة مثل التي في المتاجر، وتحاول جميع الربات جعلها سهلة في المنزل ولكن ليس هذا هو الحال المراد، لذلك نقدم إليك في هذه المقالة الطريقة الصحيحة على سر المتاجر في تقديم هذا الطبق بطريقة مثالية.

طريقة عمل بسبوسة مرملة مثل المحلات

ولأن حلم كل سيدة منزل هو أن تظهر للعائلة ما تقدمه على أنه لا يختلف عن المتاجر، نقدم إليك الطريقة بالتفصيل:

نصف كيلو من السميد.

كوب حليب كامل الدسم.

ثلاثة أرباع من الزبدة المذابة.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

نصف ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

قليل من الملح.

نصف كون من عسل الدكستروز ( الجلوكوز ).

كوب شربات جاهز.

مقادير البسبوسة اللذيذة

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في وعاء كبير اخفقيه مع البيكيج بودر واخلطيهم جيداً. من ثم أضيفي الزبدة المذابة وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات. ضعي السكر والحليب والعسل في وعاء آخر ونقلبهم على الموقد لتسخين الخليط. ثم نسكب الخليط بعد أن يسخن على السميد ويقلب. نأخذ صحناً متوسط الحجم وندهنه بقليل من السمن. يُسكب المزيج فيه وندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تتخذ اللون الذهبي اللامع. بعد إخراجها نسكب عليها كوب الشربات الجاهز وتزين بالمكسرات أو غيرها على حسب الرغبة.

طريقة تحضير أشهي بسبوسةطريقة عمل بسبوسة جوز الهند

هناك طرق عديدة ومختلفة لعمل السميد وأشهرها بإضافة جوز الهند الذي يتميز بمذاقه الرائع واللذيذ ويمكن تحضيره في أي وقت وفي أي مكان ويمكن استخدامه في المناسبات المختلفة.

مكونات بسبوسة جوز الهند

لا تختلف عن الطريقة العادية ولكن يزيد عليها جوز الهند.

تُمزج جميع المكونات إضافة إلى جوز الهند في وعاء مناسب.

ضعي الخليط في صينية واضغطي عليه بسُمك 1 بوصة، ثم استخدمي سكينًا للتقطيع إلى مربعات، وضعي لوزًا محمصًا على الطبق المربع.

تُدخل إلى الفرن وتُطهى على نار متوسطة لمدة نصف ساعة تقريبًا.

تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالقطر لتبريدها، ثم توضع هنا لألف.

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طريقة عمل بسبوسة جوز الهند