ازاي تعملي بسبوسة مرملة بمكونات موجودة في كل بيت مصري

نقدم لكم خطوات عمل بسبوسة مرملة من موقعنا ثقفني، حيث تعد البسبوسة المرملة من الحلوى التي تقدمها ربات البيوت لعائلاتهن، يتساءل الكثيرون لكيفية تقديمها بطريقة جميلة مثل التي في المتاجر، وتحاول جميع الربات جعلها سهلة في المنزل ولكن ليس هذا هو الحال المراد، لذلك نقدم إليك في هذه المقالة الطريقة الصحيحة على سر المتاجر في تقديم هذا الطبق بطريقة مثالية.طريقة عمل بسبوسة مرملة مثل المحلات
ولأن حلم كل سيدة منزل هو أن تظهر للعائلة ما تقدمه على أنه لا يختلف عن المتاجر، نقدم إليك الطريقة بالتفصيل:مقادير البسبوسة اللذيذة
- نصف كيلو من السميد.
- كوب حليب كامل الدسم.
- ثلاثة أرباع من الزبدة المذابة.
- ثلاثة أرباع كوب سكر.
- نصف ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- قليل من الملح.
- نصف كون من عسل الدكستروز ( الجلوكوز ).
- كوب شربات جاهز.
اقرأ أيضاً: عجينة السمبوسك الهشة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة أشهي من الجاهزةطريقة تحضير أشهي بسبوسة
- في وعاء كبير اخفقيه مع البيكيج بودر واخلطيهم جيداً.
- من ثم أضيفي الزبدة المذابة وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات.
- ضعي السكر والحليب والعسل في وعاء آخر ونقلبهم على الموقد لتسخين الخليط.
- ثم نسكب الخليط بعد أن يسخن على السميد ويقلب.
- نأخذ صحناً متوسط الحجم وندهنه بقليل من السمن.
- يُسكب المزيج فيه وندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تتخذ اللون الذهبي اللامع.
- بعد إخراجها نسكب عليها كوب الشربات الجاهز وتزين بالمكسرات أو غيرها على حسب الرغبة.
هناك طرق عديدة ومختلفة لعمل السميد وأشهرها بإضافة جوز الهند الذي يتميز بمذاقه الرائع واللذيذ ويمكن تحضيره في أي وقت وفي أي مكان ويمكن استخدامه في المناسبات المختلفة.مكونات بسبوسة جوز الهند
لا تختلف عن الطريقة العادية ولكن يزيد عليها جوز الهند.طريقة عمل بسبوسة جوز الهند
- تُمزج جميع المكونات إضافة إلى جوز الهند في وعاء مناسب.
- ضعي الخليط في صينية واضغطي عليه بسُمك 1 بوصة، ثم استخدمي سكينًا للتقطيع إلى مربعات، وضعي لوزًا محمصًا على الطبق المربع.
- تُدخل إلى الفرن وتُطهى على نار متوسطة لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالقطر لتبريدها، ثم توضع هنا لألف.
- موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية فبراير 2021
الوسوم
نقدم لكم خطوات عمل بسبوسة مرملة من موقعنا ثقفني، حيث تعد البسبوسة المرملة من الحلوى التي تقدمها ربات البيوت لعائلاتهن، يتساءل الكثيرون لكيفية تقديمها بطريقة جميلة مثل التي في المتاجر، وتحاول جميع الربات جعلها سهلة في المنزل ولكن ليس هذا هو الحال المراد، لذلك نقدم إليك في هذه المقالة الطريقة الصحيحة على سر المتاجر في تقديم هذا الطبق بطريقة مثالية.طريقة عمل بسبوسة مرملة مثل المحلات
ولأن حلم كل سيدة منزل هو أن تظهر للعائلة ما تقدمه على أنه لا يختلف عن المتاجر، نقدم إليك الطريقة بالتفصيل:مقادير البسبوسة اللذيذة
- نصف كيلو من السميد.
- كوب حليب كامل الدسم.
- ثلاثة أرباع من الزبدة المذابة.
- ثلاثة أرباع كوب سكر.
- نصف ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- قليل من الملح.
- نصف كون من عسل الدكستروز ( الجلوكوز ).
- كوب شربات جاهز.
اقرأ أيضاً: عجينة السمبوسك الهشة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة أشهي من الجاهزةطريقة تحضير أشهي بسبوسة
- في وعاء كبير اخفقيه مع البيكيج بودر واخلطيهم جيداً.
- من ثم أضيفي الزبدة المذابة وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات.
- ضعي السكر والحليب والعسل في وعاء آخر ونقلبهم على الموقد لتسخين الخليط.
- ثم نسكب الخليط بعد أن يسخن على السميد ويقلب.
- نأخذ صحناً متوسط الحجم وندهنه بقليل من السمن.
- يُسكب المزيج فيه وندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تتخذ اللون الذهبي اللامع.
- بعد إخراجها نسكب عليها كوب الشربات الجاهز وتزين بالمكسرات أو غيرها على حسب الرغبة.
هناك طرق عديدة ومختلفة لعمل السميد وأشهرها بإضافة جوز الهند الذي يتميز بمذاقه الرائع واللذيذ ويمكن تحضيره في أي وقت وفي أي مكان ويمكن استخدامه في المناسبات المختلفة.مكونات بسبوسة جوز الهند
لا تختلف عن الطريقة العادية ولكن يزيد عليها جوز الهند.طريقة عمل بسبوسة جوز الهند
- تُمزج جميع المكونات إضافة إلى جوز الهند في وعاء مناسب.
- ضعي الخليط في صينية واضغطي عليه بسُمك 1 بوصة، ثم استخدمي سكينًا للتقطيع إلى مربعات، وضعي لوزًا محمصًا على الطبق المربع.
- تُدخل إلى الفرن وتُطهى على نار متوسطة لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالقطر لتبريدها، ثم توضع هنا لألف.
- موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية فبراير 2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ازاي تعملي بسبوسة مرملة بمكونات موجودة في كل بيت مصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.