خطوة سحرية في سويسرول الشوكولاتة هتنجحه معاكي من أول مرة

سنقدم لكم خطوة سحرية في سويسرول الشوكولاتة من موقعنا ثقفني، حيث يعتبر سويسرول الشوكولاتة من أشهر أنواع الحلويات والكيك التي لها طعم لذيذ ومميز ويحبها جميع الأشخاص كباراً وصغاراً، ويتم شرائه من الخارج باستمرار بسبب عدم نجاحه مع الأمهات وربات البيوت في المنزل، ولكن بعد هذه الوصفة سوف تحصلون على أفضل طعم بكل سهولة وتضمنون نجاح الوصفة ولن تضطروا إلى شرائها من الخارج مرة أخرى، حيث أنها وصفة سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى وقت كبير أو خطوات طويلة، وتتميز هذه الوصفة بتقديمها في المناسبات والاحتفالات مثل أعياد الميلاد، كما يمكن تناولها في الفطور مع كوب من الشاي أو فنجان القهوة فهي خفيفة.

خطوة سحرية في سويسرول الشوكولاتة

نحتاج لتحضير هذه الوصفة إلى بعض المكونات السهلة والبسيطة، وسنقدمها لكم من خلال هذا المقال.

نصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من السكر.

عدد 5 بيضة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

5 ملعقة من الكريم شانتيه.

ربع كوب من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

مقادير السويسرول

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طريقة تحضير سويسرول الشوكولاتة في البيت خطوة بخطوة

أولاً يجب إحضار وعاء عميق وواسع ونقوم بوضع كلاً من البيض والسكر داخل الوعاء، وباستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي نقوم بخفق المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى يذوب السكر ويتضاعف حجم الخليط ويصبح لونه أصفر فاتح، ثم نقوم بإضافة عصير الليمون إلى هذا الخليط ونحرك المكونات مع بعضها حتى تتجانس بشكل جيد.

في وعاء آخر واسع وعميق نقوم بوضع كلاً من الدقيق المنخول ومسحوق الكاكاو والملح ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط السكر والبيض إلى خليط الدقيق، ويجب عدم التوقف عن التقليب، والاستمرار في ذلك لعدم تكون تكتلات والحفاظ على امتزاج الخليط.

نقوم بتجهيز صينية الفرن ونقوم بدهنها بالقليل من السمنة بحيث تغطي القاع والجوانب، ثم نقوم بوضع الخليط في الصينية، ونسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة، وندخل الصينية، وبعد أن تستوي نخرجها وبعد أن يبرد الكيك نقوم بوضع عصير البرتقال في الكيك، ونوزعه عليها كريم شانتيه، ونلفها على ورقة الزبدة وندخلها الثلاجة لكي تتماسك.