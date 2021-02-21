ايه اللي بيحصل لجسمك لما قلبك يتكسر عاطفيا حسب كلام العلماء والمتخصصين

الحزن هو حالة ممكن تحصل لاي شخص ، وكلنا اكيد مرينا بحالات انفصال اثرت فينا وخلتنا نحس ان قلبنا اتكسر مع انتهاء العلاقة ، وفي حين ان كتير من الناس ممكن يفكروا ان كل حاجة بتكون مجرد تفكير في مخنا وبس ، لكن العلماء بيقولوا عكس ده ، وفي ادلة علمية بتثبت ان القلب لما بيتكسر عاطفيا ، ده ممكن يكون ليه اثار سلبية على جسمك ، وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال السطور الجاية وهنقولك اثار الصدمة العاطفية على الجسم ، وازاي تتغلبي عليها.

اثار الصدمة العاطفية على الجسم:

حسب جمعية القلب الامريكية ، “في متلازمة القلب المكسور” ممكن انه يتضخم جزء من القلب بشكل مؤقت وميضخش الدم بشكل جيد ، ولكن باقي القلب بيشتغل بشكل طبيعي او مع دقات قوية اكتر ، ومتلازمة القلب المكسور دي ممكن تأدي لقصور شديد وقصير الامد في عضلة القلب ، بالاضافة لاثار تانية هنعرفها دلوقتي.

1- ممكن تأثر على وزنك:

العلاقة لما تنتهي فجأة وبصدمة وبكسرة قلب ، ممكن يكون ليها تأثير دائم على وزنك ، وده عادة بيتعلق بمدى تعاملك مع مشاعرك ، بالنسبة لبعض الناس ممكن انهم يملوا الفراغ العاطفي او يحاولوا ينسوا الصدمة العاطفية بالاكل بافراط وبنهم شديد جدا ، وده ممكن يأدي زيادة في الوزن ، وبالنسبة لاشخاص تانيين ممكن الموضوع يقلب معاهم العكس والحزن يتسبب في توقف شهيتهم تماما ، وفقدان الشهية ده هيخلي الشخص ياكل اقل من اللي هو محتاجة وبالتالي ده هيأدي لفقدان الوزن ، وفقدان الوزن بعد الصدمة العاطفية شائع جدا لان كتير من الاشخاص بيلاقوا صعوبة في الاكل وهما في حالة حزن ، وعشان تتجنبي ان ده يحصل حاولي تحطي نظام غذائي او خطة للوجبات عشان تحافظي على وزنك تحت السيطرة ، سواء بتاكلي كتير او مش بتاكلي كفاية.

2- ممكن تسبب اكتئاب:

العلاقة لما تنتهي فجأة ممكن تسبب اضطراب بشكل كبير جدا عند الشخص ، وعادة بعد انتهاء العلاقة بصدمة الشخص بيدخل في حالة اكتئاب ، والدراسات اثبتت بالفعل ان الصدمة العاطفية او كسرة القلب ممكن انها تسبب اكتئاب ، عشان كده مهم جدا ان لو اتعرضتي لاي صدمة عاطفية او انتهاء علاقة بشكل مفاجيء ان يكون عندك دعم وشخص يكون جنبك تقدري تتكلمي معاه ، الكلام عن مشاعرك بصراحة وانك تطلعي اللي جواكي ده هيخلي فترة الاكتئاب اللي بعد الحزن اقصر بكتير ، وهيساعدك ترجعي تواصلي حياتك وتقفي على رجلك مرة تانية.

3- مشاكل النوم:

بعد الحزن ، كتير من الاشخاص قالوا انهم بيواجهوا صعوبة في النوم ، والدراسات اثبتت ان مستويات التوتر بتزيد بعد التعرض لصدمة عاطفية ، ومستويات التوتر الزيادة دي بتسبب كتير من المشاكل ، وبشكل خاص في النوم.

لو انتي عانيتي من صدمة عاطفية من فترة قريبة ، هتلاقي نفسك بتواجهي مشاكل اكبر في النوم اكتر من المعتاد ، وعشان تتجنبي المشكلة دي ممكن تعتمدي على طرق تساعدك على خفض مستويات التوتر اللي بتمنعك منن النوم زي التأمل, الاعشاب المهدئة, التمارين الرياضية, كتابة يومياتك ، كلها طرق ممكن تساعدك على خفض مستويات التوتر عشان تقدري تنامي كويس وبشكل كافي.

4- ضعف جهاز المناعة:

الغريب فعلا ان العلم لقى ان كسرة القلب ليها تأثير كمان على جهاز المناعة في جسمنا ، وده بيحصل بسبب الاجهاد والتوتر ، لما بتكوني حزينة او مصدومة عاطفيا بتزيد مستويات التوتر ، وزيادة مستويات التوتر بتأدي لاضعاف جهاز المناعة ، وممكن تلاحظي وانتي فترة الحزن دي انك ممكن تصابي بسهولة باعراض البرد او الانفلونزا ، وتحسي دايما بالارهاق والتعب ، عشان تتجنبي المشكلة دي جربي انك تاخدي فيتامينات وتاكلي الاطعمة المفيدة اللي بتساعد على تقوية جهاز المناعة ، وواحدة من افضل الطرق اللي هتعيد جهاز المناعة يشتغل بشكل جيد هي خفض مستويات التوتر ، حاولي انك تعملي نشاطات تساعد على التخفيف من مستويات التوتر اثناء ما انتي بتحاولي ترجعي زي الاول او تعالجي نفسك من الصدمة العاطفية.

5- كسرة القلب ممكن تسبب الالم الجسدي:

لما بيحصل كسرة قلب او صدمة عاطفية ، معظم الاشخاص ممكن يشتكوا انهم بيسحوا من الم جسدي حقيقي ، وعلميا ده صحيح لان العلماء بيعتقدوا ان الالم العاطفي والجسدي بيتم معالجتهم في نفس الجزء في المخ ، ولما بتمري بانفصال مفاجيء ممكن تحسي ان كسرة قلبك بتشبه الالم الجسدي ، وافضل طريقة عشان تتعاملي مع النوع ده من الالم ان يكون عندك طريقة للتأقلم ، وعادة ممارسة الانشطة البدنية ممكن تساعدك في التخلص من الالم العاطفي زي التمارين, اليوجا, وغيرها من الانشطة البدنية ، ووجود نظام دعم ليكي سواء الاهل او الاصدقاء او متخصص مهم جدا وهيساعدك بشكل كبير في علاج المك العاطفي.

في النهاية كسرة القلب ده مفهوم حقيقي جدا “ومتلازمة القلب المكسور” هي حالة اجتماعية بتظهر لما يحصل انفصال مفاجيء ، مثلا في حالة وفاة الزوج او الزوج ، معدل الوفيات ممكن يرتفع عند الشخص اللي فقد شخص عزيز عليه ويفضل مرتفع لسنين ، وبالتالي لما زوج او زوجة يتوفوا بعد شريك حياتهم بفترة قصيرة ده مش بيكون صدفة ، ولكن ده تأثير الحزن.

وفي حين ان ممكن اشخاص يمروا بحالة حزن بشكل يومي ، الا ان دايما في طرق للتعامل معاه ، وزي ما قولنا العلم اثبت ان القلب المكسور ليه تأثير سلبي على اجسامنا وعقلنا ، وده معناه برضه ان في طرق للتعامل معاه ، والوقت فعليا بيداوي اي جروح ، ولو لقيتي الطرق الصح للتعامل معاه ، هتلاقي ان الالم بيقل كل يوم بالتدريج.