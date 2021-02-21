طريقة عمل لانشون باللحمة اللذيذ في المنزل بسهولة بأقل تكلفة

لانشون اللحمة، يعتبر من المنتجات الغذائية التي يحب شرائها الكثير من الناس، وهو من الوجبات التي يحبها الصغار ويأخذه عند الذهاب الى المدرسة، وتقوم بعمله الأمهات في المنزل حفاظاً على سلامة أطفالهم، لا تضمن المنتجات التي في المصانع لأنها يمكن وضعها في المفارم بالجلد والعظام وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير لانشون اللحمة اللذيذ في المنزل.

مكونات عمل لانشون اللحمة

هناك بعض المكونات لعمل لانشون اللحمة اللذيذ وهي كالاتي:-

نصف كيلو من اللحمة المفروم.

4 عدد بيضات كبيرة.

3 ملعقة كبيرة من الدقيق.

6 قطع من الجبنة المثلثات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من حب الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ورق لورا.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 فصوص من الحبهان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير لانشون اللحمة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

قومي بتحضير وعاء الخلاط ونضع به الدقيق ورق اللورا وفصوص الحبهان والبصل البودر واللحمة المفروم والبيض والملح والجبنة والحبهان المطحون والثوم والبابريكا ونخلط جميع المكونات معاً جيداً. نضيف بعد ذلك في أخر الوقت الزيت والفلفل الحب او زيتون اخضر شرائح ويخلط جيداً. قومي بسكب الخليط على ورق استرتش ونلفه جيدا على شكل أسطوانة ونقفل جيدا من الجانبين ونلفه مره اخرى بورق الفويل. نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به ماء ونضعه على النار ونضع به الحبهان وورق اللورا وعندما يغلى الماء نقوم بوضع اللانشون ونتركه لمدة ساعة. نخرج اللانشون من الماء ونتركه يبرد وبعدها نفتحه ونقطعه شرائح ويقدم بالهنا والشفا. بعد ذلك نخرجه من الماء ونتركه يبرد تماما قبل فك الفويل والاسترتش ويقطع ويحفظ في الثلاجة ويقدم للأطفال بالهنا والشفا.