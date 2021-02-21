الإمارات: تسجيل 3158 حالة إصابة بفيروس كورونا و15 وفاة جديدة

عبد الرحمن الحاج الأحد,21 شباط (فبراير) 2021 - 12:06
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديم 86,560 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 5,553,391 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 56.15 جرعة لكل 100 شخص، فيما سجلت الدولة 3158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
اكتشاف 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كما أعلنت وزارة الصحة عن إجراء 165,357 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 3,158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبلغ مجموع الحالات المسجلة 368,175 حالة.
15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,108 حالات، وأعلنت أيضا عن شفاء 4,298 حالة جديدة، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليكون مجموع حالات الشفاء 356,013 حالة.
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