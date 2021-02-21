3 آثار نفسية يتعرض لها مرضي فيروس كورونا الجديد، مسألة هامة كون عدوى فيروس كورونا التي أصابت أكثر من 111 مليون شخص حتى الساعة، وأودت بحياة ما يزيد من مليونين و400 الف شخص، تحمل الكثير من التداعيات النفسية على المصابين بها وليس فقط الاعراض الصحية البدنية.

ويؤكد الخبراء وعلماء الصحة ان تأثير الاصابة بمرض كوفيد-19 يتعدى الاصابة الجسدية ليصل الى الحالة النفسية التي تشهد تغيرات ومضاعفات خطيرة، بعضها قد يبقى مرافقاً للمصابين بالفيروس حتى بعد التعافي منه.

نستعرض في موضوعنا اليوم للآثار النفسية التي يتعرض لها مرضي فيروس كورونا الجديد بحسب معلومات نشرها موقع "الكونسلتو" المصري.

3 آثار نفسية يتعرض لها مرضي فيروس كورونا الجديد

في دراسة أجريت في بريطانيا ونشرت نتائجها على موقع "تايمز نيوز ناو"، تمكن العلماء والباحثون من رصد التغيرات النفسية التي آلمت بمرضى فيروس كورونا نتيجة الاصابة بالعدوى.

وهي بحسب الباحثين، آثار سلوكية خطيرة يمكن ان تفاقم من بعض الحالات الصحية التي يعانون منها اصلاً، او تتسبب باصابتهم بمضاعفات نفسية وسلوكية متعددة.

من هذه الآثار، وجد الباحثون أن بعض مرضى-كوفيد 19 الذي أدخلوا المستشفى، ظهرت عليهم علامات الارتباك والتغيرات في السلوك، ومضاعفات أخرى في لها علاقة بالدماغ منها السكتة الدماغية والذهان والمتلازمة الشبيهة بالخرف.

كما استطاعت الدراسة تأكيد ان بعض الاشخاص ممن كانوا يعانون حالات حرجة ومضاعفات خطيرة جراء الاصابة بفيروس كورونا، عانوا من اعراض عصبية ونفسية حادة قد يكون لها علاقة بالمرض. وسجلت السكتة الدماغية اكثر هذه المضاعفات شيوعاً بين مرضى كورونا.

السكتة الدماغية نتيجة الاصابة بكورونا

سجل معظم مرضى فيروس كورونا الاصابة بالسكتة الدماغية، نتيجة حدوث جلطة دموية في الدماغ تعرف بإسم "السكتة الإقفازية"، في حين اصيب البعض الآخر بالسكتة بسبب نزيف في الدماغ أو التهاب في الأوعية الدموية بالدماغ.

وبحسب البروفسور سارة بيت، الاستاذة المشاركة في الدراسة من جامعة لندن، فإن البيانات التي توصلت اليها الدراسة تعد مهمة جداً لفهم المضاعفات الدماغية لمرض كورونا. مشددة على الحاجة لمواصلة جمع هذه المعلومات لفهم الفيروس التاجي بشكل تام.

واضافت بيت: "نحتاج ابضاص الى فهم مضاعفات الدماغ لدى الأشخاص المصابين بمرض كوفيد 19 في المجتمع، لكنهم لم يكونوا مرضى بما يكفي لدخول المستشفى. وتوفر دراستنا الأسس للدراسات الأكبر والمستشفيات والمجتمعية".

تفاصيل الدراسة

وجدت الدراسة أن عدداً من مرضى كورونا يعانون من تشخيصات نفسية أخرى، مثل الذهان الجديد والمتلازمة الشبيهة بالخرف، فيما ظهرت على عدد منهم علامات اضطراب في المزاج والاكتئاب والقلق.

وأظهر 39 مريضاً ممن شملتهم الدراسة علامات الارتبتك وتغيرات في السلوك تعكس حالة عقلية متغيرة. من بينهم 9 مرضى كانوا يعانون من اختلال وظيفي غير محدد في الدماغ، والمعروف باسم اعتلال الدماغ، و7 مرضى لديهم التهاب في الدماغ ويعرف طبيًا بإسم التهاب الدماغ.

فيما تم تشخيص حوالي 23 مريضاً يعانون من حالة عقلية متغيرة مع حالات نفسية، مع تحديد الغالبية العظمى منهم كتشخيصات جديدة من قبل الطبيب النفسي المخطر.

وبالرغم من ان معظم التشخيصات النفسية كانت جديدة، فإن الباحثين لا يستبعدون امكانية عدم تشخيصها قبل اصابة هؤلاء بمرض كوفيد-19.

فيما لوحظ ان معظم المرضى الذين عانوا من تغيرات سلوكية او نصفهم، كانوا اقل في السن من 60 عاماً.